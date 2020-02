Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude II empfangen an diesem Sonntag ihren Verbandsliga-Konkurrenten ATSV Habenhausen. Für die Huder haben sich vor dieser Partie neue Perspektiven ergeben.

Die Tischtennisspieler des TV Hude II möchten an diesem Sonntag (14 Uhr, Halle Hohelucht) für die nächste Überraschung sorgen. Der Verbandsligist, der in der Saison 2019/20 bisher unerwartet stark auftrumpft, empfängt den Tabellennachbarn ATSV Habenhausen zu einem Verfolgerduell.

Kleine Chance auf die Vizemeisterschaft

Den Hudern ist es bisher in fast jedem Punktspiel gelungen, am oberen Limit zu agieren. Das Thema Abstiegskampf wurde deshalb schon zu den Akten gelegt. Die Ausbeute von 16:8 Punkten eröffnet dem Tabellendritten neue Perspektiven. Schlagen Spitzenspieler Finn Oestmann und seine Kameraden Habenhausen, dann besteht noch eine kleine Chance auf den Gewinn der Vizemeisterschaft.

Platz zwei, hinter den Vereinskameraden von Spitzenreiter Hude I (23:1 Punkte), das wäre aus Sicht der TVH-Reserve "der Hammer". Das Team weiß natürlich, dass das ein sehr hohes Ziel ist, aber in dieser "positiv verrückten Serie" scheint nichts mehr ausgeschlossen. Auch weil der TVH II Schützenhilfe bekommt. Am zurückliegenden Wochenende kassierte der Titelanwärter TSV Lunestedt II (16:6) in Habenhausen eine 6:9-Pleite, die natürlich auch Hudes Erste zufrieden zur Kenntnis nahm.

Hude II hat das Hinspiel klar verloren

Im Duell mit Habenhausen werden die Ansprüche, die Hude II noch stellen kann, wohl schon geklärt. Auch der ATSV schielt bei 13:9 Punkten zumindest noch mit einem Auge auf Rang zwei. Die Bremer haben sich als starker Aufsteiger viel Respekt verschafft. Das Hinspiel gegen den TVH II gewannen sie mit 9:2.