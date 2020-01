Hoykenkamp. Die Mitglieder des TS Hoykenkamp haben auf der Jahreshauptversammlung mit großer Mehrheit für die Bauplanung und eine Machbarkeitsstudie der neuen Sporthalle votiert. Es wurde eine erste Kostenschätzung vorstellt.

