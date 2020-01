Badminton-Verbandsklasse

Delmenhorster FC II – BV Varel 5:3



2. HD: Bußmann/Hebel – Helms/Reimers 21:15, 21:10; DD: Kretschmann/Wachtendorf – Grotelüschen/Theile 15:21, 10:21; 1. HD: Cohrs/Spreng – Lauenstein/Harms 21:9, 21:4; DE: Wachtendorf – Theile 15:21, 21:18, 21:19: GD: Holzenkämpfer/Kretschmann – Mense/Grotelüschen 21:17, 23:21; 3. HE: Hebel – Mense 21:11, 21:15; 2. HE: Spreng – Reimers 21:17, 11:21, 17:21; 1. HE: Dreßen – Helms 15:21, 15:21.

Sätze: 11:7; Spielpunkte: 331:303.

SVC Wilhelmshaven – DFC II 1:7

2. HD: Kever/Kiupel – Cohrs/Spreng 10:21, 7:21; DD: Küther/Witt - Kretschmann/Wachtendorf 17:21, 11:21; 1. HD: Reese/Sudhoff – Hebel/Bußmann 15:21, 19:21; DE: Klüther - Wachtendorf 22:20, 24:22: GD: Schulze/Witt - Holzenkämpfer/Kretschmann 9:21, 20:22; 3. HE: Kever - Hebel 12:21, 15:21; 2. HE: Reese – Dreßen 18:21, 15:21; 1. HE: Kiupel – Bußmann 12:21, 14:21.

Sätze: 2:14; Spielpunkte: 337:240.