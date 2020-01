Landkreis. Vier Fußbal-Kreisligisten treffen am 5. Mai im Halbfinale des Kreispokals aufeinander. Dies ergab die Auslosung am Rande Futsal-Kreismeisterschaft in Sandkrug.

