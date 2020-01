Hude. Der TV Hude III hat sein Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen den Tabellenvierten SV Olympia Laxten mit 9:6 gewonnen.

Die Tischtennisspieler des TV Hude III unterstreichen 2020 weiter ihre gute Form. Der Bezirksoberligist hat sein Heimspiel gegen die Gäste vom SV Olympia Laxten mit 9:6 gewonnen. Damit baut der Turnverein seine Erfolgsserie in der Rückrunde auf 5:1 Punkte aus. Nachdem die dritte Garnitur den Klassenerhalt eigentlich im Sack hat, kann die Truppe den Rest der Saison ohne großen Druck zu Ende spielen. Obwohl das Personalkarussell beim Turnverein vor dem Match stark rotierte, sah sich das Team von Mannschaftsführer Cedric Meißner für das Treffen gegen den Tabellenvierten bestens gerüstet.

Spannendes Match auf Augenhöhe

In einem spannenden Match auf Augenhöhe behielten die Gastgeber in den wichtigen Momenten fast immer die Oberhand. Die Huder ließen sich gegen die Emsländer von einem 1:2-Rückstand nach den Doppeln nicht beirren. Ausschlaggebend war die tolle 5:0-Quote in den Fünfsatzspielen. Dank der notwendigen Portion Glück wurden die Gäste mit 9:6 niedergerungen. Herausragend agierten an diesem Tag Julian und Cedric Meißner sowie die Nummer sechs, Mathis Zurhake. Das Trio steuerte allein sechs Punkte bei. Durch diesen Sieg verbesserte sich Hude III mit 13:11 Punkten auf Rang fünf. Damit schwimmt das Team im Tabellenmittelfeld in ruhigen Gewässern.