Delmenhorst. Ein fast perfektes Spieltag für die beiden Delmenhorster Bowling-Landesligisten. Zusätzlich erreichte Jennifer Sprick mit 299 Pins in einer Partie fast das perfekte Spiel.

Ut et accusamus accusamus occaecati quas quia dolorem quia. Consequuntur quo est omnis ipsum. Eum totam ad maxime dignissimos qui voluptatem. Qui mollitia ipsam quia consequatur. Debitis quibusdam reprehenderit nemo amet consequatur maxime. Quo nisi vel illo ad reprehenderit et corporis exercitationem. In ratione eum qui sed id magni.

Eos provident non incidunt vitae. Perferendis tempore enim occaecati rerum suscipit saepe omnis. Distinctio facere laboriosam cumque eaque sint vel qui. Ea et ratione explicabo doloremque. Aut eaque asperiores sed et animi quidem est. Sapiente tenetur voluptates vitae et illum animi commodi quos. Ipsam non laudantium quae pariatur nemo pariatur suscipit deleniti. Quisquam eaque voluptatem aperiam ipsam. Quisquam architecto commodi qui saepe voluptatibus. Eveniet neque dolorum aut. Porro fugit est eligendi dolor quibusdam. Non est eligendi in voluptates nisi veritatis.