Delmenhorst. Die Fußballer des Delmenhorster TB wollen mit Neuzugängen aus der A-Jugend den historischen Abstieg in die 2. Kreisklasse abwenden.

