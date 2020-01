Delmenhorst. Die Oberliga-Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum sind nach ihrer glatten Niederlage beim TV Baden II in der Tabelle auf den Relegationsplatz abgerutscht. Vier Partien bleiben ihnen in der Saison 2019/20 noch, diesen wieder zu verlassen.

