Delmenhorst. Die Hockeyspieler des HC Delmenhorst haben dem Tabellenführer der Männer-Oberliga lange Paroli geboten. Sie mussten sich dem Bremer HC dann aber doch geschlagen geben. Das Frauen-Team des HCD verlor ebenfalls in eigener Halle.

Die Oberliga-Herren des Hockey-Clubs Delmenhorst haben sich gegen Spitzenreiter Bremer HC teuer verkauft. Sie hielten gegen den Favoriten lange gut mit und kassierten die entscheidenden Treffer zum 10:13 (4:5) erst währen der letzten sieben Minuten. „Die Zuschauer haben ein sehr interessantes Spiel verfolgt“, teilte Pressesprecher Thomas Hinz mit. Die Oberliga-Damen des HCD traten ebenfalls in der Willmshalle an und mussten gegen den Braunschweiger MTV ein 2:9 (0:2) quittieren.

Oberliga Herren

Die Delmenhorster verzichteten zunächst auf den Torwart und setzten den Gegner mit sechs Feldspielern unter Druck. Bereits den ersten Angriff beendete Tim Speer mit der Führung (1.). Nach dem Ausgleich zog der Gastgeber bis auf 4:1 davon. Die Bremer kamen anschließend besser ins Spiel und lagen zur Pause mit 5:4 vorne. Nach Jan von Bassens 5:5 (34.) führte der Tabellenführer stets, ehe Tim Speer in der 50. Minute das 10:10 gelang. Wie bereits im ersten Abschnitt gingen die letzten Minuten der zweiten Halbzeit an den Bremer HC. Er erzielte in den letzten elf Minuten der ersten und letzten sieben Minuten der zweiten Hälfte sieben Tore. Hinz: „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe.“ Der Sieger liegt nach elf von 14 Spielen mit 31 Punkten vor dem Club zur Vahr (30) in Führung. Der HCD ist mit neun Zählern Sechster. Er gastiert am Samstag, 16 Uhr, bei Schlusslicht DHC Hannover II.

Tore: 1:0 T. Speer (1.), 1:1 (5.), 2:1 T. Speer (12.), 3:1 R. Hader (17.), 4:1 Ahrens (18.), 4:2 (20.), 4:3 (24.), 4:4 (25.), 4:5 (28.), 5:5 von Bassen (34.), 5:6 (35.), 5:7 (36.), 6:7 von Bassen (37.), 6:8 (38.), 7:8 R. Hader (39.), 7:9 (40.), 8:9 von Bassen (41.), 8:10 (41.). 9:10 Bachner (49.), 10:10 T. Speer (50.), 10:11 (54.), 10:12 (56.), 10:13 (58.).

Oberliga Damen

Das HCD-Team kassierte gegen den Tabellenzweiten Braunschweiger MTV eine weitere Niederlage. Am Samstag, 14 Uhr, spielt das Schlusslicht beim DTV Hannover, auf dessen Konto sich ebenfalls erst ein Punkt befindet.