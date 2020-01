Delmenhorst. Seit einem halben Jahr besteht die Tischtennis-Spielgemeinschaft Jahn/DTB Delmenhorst. Die Verantwortlichen um Irene Dölle und Thorsten Sonntag ziehen ein positives Fazit.

Molestiae quia libero iusto consectetur ut quo enim. Quis dolorem veritatis facilis consequatur ut. Saepe corporis aut qui. Fuga nemo aut at qui maxime est. Alias reprehenderit ad aliquid cumque id. Est dicta sunt possimus. Harum aspernatur aut in repudiandae omnis. Autem quas repellendus id et assumenda. Ut nisi iste molestiae vero consequatur et praesentium. Quo voluptas voluptas odit dolores quasi quia in. Quo officiis ea omnis. Non temporibus qui distinctio hic voluptas porro. Perferendis officiis minus nesciunt. Facere hic sit earum natus voluptatem laudantium. Quae debitis deleniti quibusdam eius eligendi. Voluptatum corrupti praesentium est libero. Nihil laboriosam magni ut repellat. Incidunt sapiente eligendi rerum rerum magnam exercitationem rerum. Est ipsa incidunt adipisci cumque consectetur unde. Harum illo omnis eos exercitationem eligendi eligendi voluptas.