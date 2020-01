Delmenhorst. Das Team des Delmenhorster FC freut sich auf das Spitzenspiel der Badminton-Landesliga. Es trifft an diesem Sonntag als Tabellenzweiter auf den Spitzenreiter, den TuS Schwinde. Anschließend tritt der DFC auch noch gegen Schwinde II an.

„Voller Vorfreude“, teilt Frank Eilers mit, reist der Delmenhorster FC an diesem Sonntag zum Spitzenspiel gegen den TuS Schwinde.“ Der Mannschaftskapitän des Badminton-Landesligisten, der den zweiten Platz einnimmt, steht verletzungsbedingt immer noch nicht wieder zur Verfügung. Er muss sich Mitte Februar einer erneuten Knieoperation unterziehen. Gleichwohl blickt der DFC dem Treffen mit dem Ersten, das um 11 Uhr in der Stader Halle am Ottenbecker Damm beginnt, optimistisch entgegen.

Delmenhorster FC möchte Spieß umdrehen

Vor dem vorletzten Spieltag nimmt Schwinde mit 18:2 Punkten vor dem DFC (16:4) den ersten Rang ein. „Schwinde ist aktuell in toller Verfassung“, teilt Eilers mit. Das hätten die guten Ergebnisse der Herren bei Ranglistenspielen am letzten Wochenende gezeigt. Die Delmenhorster reisen bis auf Eilers in Bestbesetzung an. Das Team ist selbstbewusst und hat noch etwas gutzumachen. Mit dem 1:7 im Hinspiel kassierte der Tabellenzweite die einzige Pleite. Im Rückspiel wolle der DFC den Spieß umdrehen. Eilers: „Es werden acht enge Spiele.“

In der zweiten Begegnung treffen die DFCer auf Schwinde II. Dieser Gegner meldet 5:13 Punkte und ist auf dem ersten Abstiegsplatz zu finden. Eilers: „Hier kommt es sicherlich darauf an, wie das erste Spiel verlaufen ist.“ Es gelte, Platz zwei zu verteidigen, das wäre für den DFC die beste Platzierung seit langem.

DFC II will im Kampf gegen Abstieg punkten

In der Verbandsklasse kommt es in Damme (Halle Realschule) zu einem Dreikampf mit abstiegsgefährdeten Teams. Der DFC II liegt mit 6:14 Punkten als Sechster „über dem Strich“. Er trifft zunächst auf den BV Varel, der mit ebenfalls 6:14 Zählern Position sieben einnimmt. Zweiter Gegner ist der SVC Wilhelmshaven, der mit 0:20 Punkten das Ende der Tabelle ziert.