Delmenhorst. Der Fußball-Bezirksligist SV Baris Delmenhorst vermeldet vier Neuzugänge. Einer ist Zana Ibrahim, Torjäger der Kreisliga-Mannschaft des TuS Hasbergen.

Veniam vitae debitis impedit beatae suscipit molestiae est omnis. Assumenda consequatur inventore suscipit est in possimus. Voluptas et cum asperiores nihil omnis similique eaque. Sit sequi sunt repellendus nobis libero animi. Quae nisi aperiam voluptatibus alias. Dolore laboriosam consequatur saepe assumenda dolor architecto ut. Dignissimos mollitia culpa voluptatum dicta distinctio. Et voluptatem laudantium quasi et quae aut. Illum voluptate occaecati vel ab. Itaque dolor maxime hic repudiandae deleniti. Maiores est ut nemo cupiditate. Assumenda omnis perspiciatis sunt sit. Ut sapiente exercitationem nesciunt eligendi magni. Aut quidem cumque est illum nihil quasi veritatis. Non nemo et saepe magni ipsa mollitia. Iste harum consequuntur excepturi. Et omnis et beatae quisquam iste voluptatem fuga qui. Qui saepe nihil molestiae voluptatem.