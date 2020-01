Delmenhorst. Als 13. Kreis im Niedersächsischen Fußball-Verband will der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst eine eigene Liga für Ü50-Mannschaften einführen.

Der Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst hat schon einige Ligen, auf die er stolz sein kann. Die 5. Kreisklasse zum Beispiel ist eine von nur zwei in Niedersachsen und die einzige, in der auch Elfermannschaften spielen. Nun betritt man anderweitig Neuland: In Planung ist erstmals eine Liga für Ü50-Mannschaften, zwölf der 33 niedersächsischen Fußball-Kreise haben bereits eine. Laut dem Spielausschussvorsitzenden Thomas Luthardt soll der Betrieb am 15. April beginnen, das Interesse ist offenbar vorhanden. Mit dem VfL Stenum, FC Hude, SG Döhlen/Grossenkneten, TuS Heidkrug und TV Falkenburg sind fünf Vereine dabei, die teilweise schon Ü50-Mannschaften im Ü40-Ligabetrieb haben. Spieltag soll der Mittwoch sein, um Überschneidungen mit der Ü40 zu vermeiden.