Wildeshausen. Der VfL Wildeshausen, der VfL Stenum und die SF Wüsting-Altmoorhausen verpassen bei der Niedersachsenmeisterschaft 2020 im E-Football zwar das Achtelfinale, erleben aber einiges.

