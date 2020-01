Hoykenkamp. Die TS Hoykenkamp plant den Bau einer neuen Sporthalle Auf dem Hohenborn. Erst müssen aber die Mitglieder über die Pläne abstimmen.

