Die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben sich im Oberligaspiel gegen den VfL Fredenbeck ein Unentschieden erkämpft. Symbolfoto: Lars Pingel

Hude. Die HSG Hude/Falkenburg hat in der Handball-Oberliga der weiblichen Jugend C den ersten Pluspunkt geholt. Sie erkämpfte sich in einer spannenden Partie gegen den VfL Fredenbeck ein Remis.