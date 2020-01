Landkreis. Die Handballerinnen der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben ihre Landesklasse-Partie beim TuS Esens gewonnen. Die HSG Hude/Falkenburg II holte mit einem Heimsieg über die HSG Emden zwei Punkte.

Die Handballerinnen der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg und der HSG Hude/Falkenburg waren erfolgreich. Sie gewannen ihre Landesklassenspiele.

TuS Esens – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg 19:35 (9:21). Die HSG gewann ihr erstes Punktspiel 2020. Gegen das Schlusslicht hatte der Spitzenreiter keine Mühe. Die Abwehr stand sehr stabil, so dass der TuS kaum Tormöglichkeiten bekam. Bereits bis zur Pause (21:9) war die Partie entschieden. Nach dem Seitenwechsel konnte es die HSG daher natürlich etwas lockerer angehen lassen.

HSG Hude/Falkenburg II – HSG Emden 27:21 (12:8). Die erste Halbzeit verlief lange ausgeglichen. Erst in der Schlussphase warfen sich die Spielerinnen von Hudes Trainerin Inge Breithaupt den 12:8-Vorsprung heraus. Die Gäste gaben sich aber noch längst nicht geschlagen. Sie holten nach der Pause Tor um Tor auf, erzielten das 15:15 (38.). Ab der 39. Minute, in der Wiebke Stein zum 17:16 traf, lief es für Hude/Falkenburg dann deutlich besser. Das Team setze sich bis auf 21:17 (44., Imke Gronewald) ab. In der Schlussphase ließ es nichts mehr anbrennen, sodass der zehnte Saisonsieg des Tabellenzweiten unter Dach und Fach war.