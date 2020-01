Delmenhorst. Die Paarungen der ersten Runden des Tischtennis-Bezirkspokals 2020 stehen fest. Die Männerteams des TTSC 09 Delmenhorst und des TV Hude sind auswärts gefordert.

Die ersten Runden im Bezirkspokal 2020 des Tischtennis-Bezirks Weser-Ems sind ausgelost worden. Während in den A-Klassen weder bei den Damen noch bei Herren ein Team gemeldet ist, waren die B-Männer des TTSC 09 Delmenhorst und TV Hude III nur bedingt vom Losglück begünstigt.

Delmenhorter in Außenseiterrolle

Das Pokalteam des Bezirksligisten TTSC muss zum Auftaktgegner Oldenburger TB III im Achtelfinale fraglos einen relativ kurzen Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Rein sportlich gesehen gilt diese Hürde aber als recht hoch. Denn die Oldenburger führen das Feld in der Bezirksliga (Staffel Nord) mit beeindruckenden 22:0 Punkten an.

Mit der Favoritenrolle im Gepäck fährt indes der Bezirksoberligist Hude III zum klassentieferen SuS Rechtsupweg II ins Ostfriesische. Die Aufgabe beim Tabellensechsten der Bezirksliga-Nord sollte der Turnverein aber unter normalen Umständen meistern.

In allen anderen Pokalklassen hält sich die Begeisterung der Vereine aus der SG Delmenhorst/Oldenburg-Land in Grenzen. Denn auf fast alle warten Auswärtsaufgaben. Eine Ausnahme bilden bei den Jungen U18 die Pokalmannschaften des VfL Stenum. Die Erste (gegen VfL Osnabrück) und die Zweite (BV Essen) kommen in den Genuss des Heimrechts. Das Gleiche gilt bei den Mädchen 15 für den TV Jahn Delmenhorst, der den STV Barßel empfängt.

Auslosung Bezirkspokal:

Herren B (Achtelfinale): Oldenburger TB III – TTSC 09 Delmenhorst, SuS Rechtsupweg II – TV Hude III.

Herren C (Achtelfinale): Olympia Laxten – TV Hude IV, VfL Iheringsfehn – TSV Großenkneten.

Herren D (1. Runde): FC Rastede III – TSG Hatten-Sandkrug IV, TTC Waddens – TuS Hasbergen II.

Herren E (Achtelfinale): TvDH Oldenburg – TSV Großenkneten II, Concordia Ihrhove - Delmenhorster TV II.

Damen B (Achtelfinale): Freilos TTV Klein-Henstedt.

Jungen 18 (Achtelfinale): VfL Stenum I – VfL Osnabrück, Stenum II – BV Essen.

Jungen 15 (Achtelfinale): GW Brockdorf – TSV Ganderkesee, Union Lohne – TuS Hasbergen.

Mädchen 15 (Viertelfinale): TV Jahn Delmenhorst – STV Barßel.