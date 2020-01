Hude. Die Verbandsliga-Tischtennisspieler des TV Hude I haben sich trotz eines Fehlstarts bei ihrem Angstgegner TSG Dissen durchgesetzt. Der TV Hude II entledigte sich derweil durch einem Erfolg im Derby beim Hundsmühler TV wohl aller Abstiegssorgen.

Die Tischtennisspieler des TV Hude blicken auf ein erfolgreiches Wochenende in der Verbandsliga zurück. Der TVH I steuert nach einem 9:6 bei der TSG Dissen auf Titelkurs. Der TVH II gewann das Nachbarschaftsduell beim Hundsmühler TV mit 9:5 und ist mit 16:8 Punkten auf Rang drei weiter hervorragend positioniert.

Ergebnisse Tischtennis-Verbandsliga Männer TSG Dissen - TV Hude 6:9. Lippold/Sieker – Dreier/Engels 11:9, 11:7, 8:11, 11:5; Heitz/Gessat – Henke/Meyer 11:9, 11:13, 11:3, 11:8, Redeker/Wehrkamp-Lemke – Lingenau/Schmitt 11:8, 11:9, 2:11, 12:14, 11:3; Heitz – Dreier 11:5, 11:4, 8:11, 4:11, 11:13; Redeker – Henke 15:17, 6:11, 11:9, 8:11; Gessat – Meyer 14:12, 6:11, 17:15, 12:10; Lippold – Lingenau 5:11, 11:8, 4:11, 6:11; Wehrkamp-Lemke – Schmitt 11:13, 10:12, 8:11; Sieker – Engels 4:11, 9:11, 11:9, 8:11; Heitz – Henke 10:12, 3:11, 8:11; Redeker – Dreier 13:11, 11:6, 8:11, 6:11, 11:4; Gessat – Lingenau 4:11, 6:11, 10:12; Lippold – Meyer 4:11, 11:4, 6:11, 11:7, 12:10; Wehrkamp-Lemke – Engels 7:11, 8:11, 12:14; Sieker – Schmitt 5:11, 8:11, 11:6, 6:11. Hundsmühler TV - TV Hude II 5:9. Janssen/Meyer - Scherf/Schrader 11:8, 11:3, 8:11, 10:12, 12:10; Jesse/Kasten – Oestmann/Stüber 7:11, 5:11, 7:11; Clauß/Siepker – J. Meißner/Ewert 8:11, 7:11, 5:11; Janssen – Stüber 11:7, 11:9, 4:11, 11:5; Jesse – Oestmann 9:11, 14:16, 7:11; Clauß – Schrader 11:9, 11:2, 8:11, 11:5; Siepker – Scherf 11:7, 11:5, 8:11, 9:11, 7:11; Kasten – Ewert 11:8, 11:9, 20:18; Meyer - J. Meißner 7:11, 8:11, 6:11; Janssen – Oestmann 8:11, 5:11, 11:5, 5:11; Jesse – Stüber 8:11, 10:12, 5:11; Clauß – Scherf 6:11, 11:7, 9:11, 4:11; Siepker – Schrader 11:4, 11:4, 11:9; Kasten – J. Meißner 11:13, 8:11, 11:9, 6:11.

Nach dem Sieg beim Angstgegner der vergangen Saison, der TSG Dissen, pusteten die Huder, die 23:1 Zähler auf dem Konto haben, ganz tief durch. Sie verteidigten ihren Vorsprung von drei Minuspunkten auf den einzigen Konkurrenten im Rennen um Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg, den TSV Lunestedt II (16:4). Der TVH kann also mit einem guten Gefühl in seine mehrwöchige Wettkampfpause gehen. Kapitän Marc Engels und seine Mannschaftskameraden müssen erst am 23. Februar gegen die TuSG Ritterhude wieder an die Tische.

Sören Dreier erkämpft die Initialzündung

Die Huder legten in Dissen einen Fehlstart hin, der sie dann aber doch nicht aus der Bahn warf. Sie lagen nach den Doppeln mit 0:3 hinten. Sollte es ein Déjà-vu-Erlebnis geben? Eine 6:9-Schlappe gegen die TSG hatte sie in der zurückliegenden Spielzeit den Platz in der Oberliga-Aufstiegsrunde gekostet. Und: Im ersten Einzel lag Sören Dreier gegen Lutz Heitz schnell mit 0:2-Sätzen hinten. Doch das Huder Talent steigerte sich und gewann das Match mit 13:11 im fünften Durchgang. "Sören hat mit etwas Verspätung doch noch für eine Initialzündung sorgen können. Denn nach einem 0:4 wäre es wirklich dramatisch eng geworden. Aber er hat nach hinten heraus auf einmal sehr fokussiert gespielt und gezeigt, welche gute Entwicklung er in den letzten Monaten genommen hat", lobte Engels.

Die Huder traten dann in den Einzeln weiter sehr konzentriert auf. Außer Gerrit Meyer, der angeschlagen war und im mittleren Paarkreuz zweimal verlor, punkteten sie fast optimal. Sehr überzeugend spielten vor allem Florian Henke im vorderen sowie Engels und Uwe Schmitt im hinteren Paarkreuz (4:0-Ausbeute). "Wir sind glücklich, dass wir in der Rückrunde nach der Partie beim ATSV Habenhausen nun auch in Dissen das nächste schwere Auswärtsspiel gewonnen haben. Wir sind auf einem guten Weg", sagte Engels.



TV Hude II entledigt sich wohl aller Abstiegssorgen

Das Thema "Abstieg" oder "Relegation" sollte sich derweil für den TVH II um Spitzenspieler Finn Oestmann erledigt haben. Nach dem zweiten Sieg in der Rückrunde der Saison 2019/20 erscheint ein Absturz in die Gefahrenzone eigentlich ausgeschlossen. In Hundsmühlen fehlte dem Team seine Nummer zwei Uwe Schmitt. Trotzdem setzte es sich durch. "Wenn es läuft, dann läuft es eben", stellte Oestmann erleichtert fest.

Hude II bot in Julian Meißner und Julian Ewert zwei Ersatzspieler aus der dritten Mannschaft (Bezirksoberliga) auf. Sie bilden in den vergangenen Monaten eines der erfolgreichsten Doppel des Clubs. So war es nicht verwunderlich, dass der TVH einen wichtigen 2:1-Vorteil mit in die Einzel nahm. Es hätte sogar ein 3:0 sein können. Aber Dietmar Scherf und Jonas Schrader unterlagen Marek Jansen und Andre Meyer etwas unglücklich mit 10:12 im Entscheidungssatz.

Huder liegen immer vorn

Im Einzel war aus TVH-Sicht nicht alles Gold, was glänzte. Der TVH lag aber immer in Führung. Recht souverän agierte das vordere Paarkreuz mit Oestmann und Marco Stüber mit einer 3:1-Siegquote. In der Mitte bügelte Dietmar Scherf die 0:2-Ausbeute seines an diesem Tag nicht gut aufgelegten Paarkreuzkollegen Jonas Schrader aus. Im unteren Teil unterstrich ein selbstbewusster Julian Meißner erneut seine gute Form und überließ seinem Gegenüber Andre Meyer nicht einen Satz. In Runde zwei, beim Schlusspunkt zum 9:5, produzierte er außerdem gegen Joris Kasten (3:1) wieder eine Reihe von sehenswerten Ballwechseln.