Landkreis. Die Landesklasse-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II haben die entscheidenden Tore zum Erfolg beim BV Garrel in der Schlussphase erzielt. Die HSG Hude/Falkenburg enttäuschte bei der SG Friedrichsfehn/Petersfehn.

In der Handball-Landesklasse der Männer hat die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II beim Schlusslicht BV Garrel gewonnen. Die HSG Hude/Falkenburg musste sich überraschend deutlich bei der SG Friedrichsfehn/Peterfehn geschlagen geben. Die Partie der TS Hoykenkamp beim Elsflether TB II wurde abgesagt.

BV Garrel – HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II 20:27 (13:13). Das Hinspiel hatte die HSG mit 43:24 für sich entschieden. Im zweiten Vergleich am Samstag tat sich die Mannschaft von Hauke Dierks, der Sebastian Weete vertrat, deutlich schwerer, auf die Siegerstraße einzubiegen. Zwar hatte sie sich bis zur 21. Minute ein 11:9 erspielt, anschließend jedoch zu viele Fehler produziert. So ging es mit einem 13:13 in die Pause. Bis zum 21:20 (49.) verlief das Spiel aus HSG-Sicht weiterhin zäh. Nachdem dann jedoch Patrick Tytus zum 22:20 getroffen hatte, lief es erheblich besser, so dass am Ende dann doch noch ein recht deutlicher Sieg heraussprang. Dierks war froh, „beide Punkte mit auf die Heimreise nehmen zu können“. Er lobte Torhüter Jan-Dirk Alfs und Alexander Depperschmidt, „der sowohl im Angriff als auch in der Deckung überzeugte“.

SG Friedrichsfehn/Petersfehn – HSG Hude/Falkenburg 30:24 (13:12). HSG-Trainer Martin Wessels sprach nach dem Abpfiff vom „bisher schwächsten Saisonspiel“ seiner Mannschaft. „Sämtliche Deckungsvarianten klappten überhaupt nicht. Und auch im Angriff passte nicht viel zusammen“, sagte der Coach, der keine Erklärung für die desolate Vorstellung seines Teams fand. Bereits nach einer Viertelstunde lag es mit 3:8 im Rückstand. Zwar erzielte Jonathan Sparke den 8:9-Anschluss (18.), doch der Ausgleich gelang trotz einer deutlichen Kabinen-Predigt nicht mehr. Im Gegenteil: Nach dem 17:19 (37.) fiel die Leistungskurve weiter ab.