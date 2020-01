Delmenhorst. Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben beim OHV Aurich einen Auswärtssieg gefeiert. Mit diesem hatten sie vorher nicht gerechnet.

Die A-Jugend-Handballer der HSG Delmenhorst haben im zweiten Spiel ihren ersten Oberliga-Sieg der Saison 2019/20 gefeiert. Und der kam dann doch etwas überraschend: Sie setzten sich beim OHV Aurich mit 32:28 (15:15) durch. In der Vorrunde, der Qualifikation, zur Oberliga war die HSG gegen den damaligen Spitzenreiter, der in dieser Runden keinen Punkt abgab, chancenlos und hatte deutlich mit 26:32 verloren. Am Samstag drehten die Delmenhorster den Spieß herum und überzeugten nicht nur ihren Trainer Thies Kohrt mit „einer bärenstarken Leistung“.

Simon Szymanskis Tor gibt Sicherheit

Vor allem die HSG-Abwehr brillierte. Sie stellte die Gastgeber immer wieder vor Probleme. Auch im Angreifer begannen die Delmenhorster höchst konzentriert und legten nach acht Minuten das 6:3 vor. Die favorisierten Auricher gaben sich aber natürlich noch nicht geschlagen. Sie erkämpften sich bis zur Pause ein 15:15. Bis zum 19:19 (35.) blieb die Partie ausgeglichen. Anschließend bekam die Kohrt-Sieben die Auricher immer besser unter Kontrolle. Nach dem 22:19 durch Simon Szymanski (39.) ließ die HSG nichts mehr anbrennen.

Statistik OHV Aurich - HSG Delmenhorst 28:32 HSG Delmenhorst: Heise, Wick, Rieger, Oetken, Kohlschein 2, Soheil Ramin 1, Till 5, Bruning, Szymanski 3, Cuda 10, Sam Ramin 6, Sonnewald 5/2. Siebenmeter: OHV 3/2 – HSG 2/2. Zeitstrafen: OHV 1 – HSG 2. Schiedsrichter: Detloff, Grow Spielfilm: 3:6 (8.), 9:9 (17.), 12:10 (23.), 15:15 – 19:19 (35.), 20:23 (40.), 25:28 (50.), 28:32.

Am kommenden Samstag, 25. Januar, 15.15 Uhr, empfangen die Delmenhorster die HSG Schaumburg-Nord spielen, einem bisher unbekannten Gegner, der die Vorrunde in der Ost-Staffel auf dem zweiten Platz beendet hatte.