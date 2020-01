Delmenhorst. Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst lagen bei der HG Bremerhaven in der zweiten Halbzeit schon mit acht Toren in Führung. Trotzdem bejubelte der Tabellenvorletzte noch einen Sieg.

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst haben eine unnötige Niederlage kassiert. Sie verspielten einen klaren Vorsprung und mussten sich beim Tabellenvorletzten, bei der HG Bremerhaven, schließlich mit 29:31 (18:9) geschlagen geben.

Aufstellung HSG Delmenhorst: Nienaber, Neitzel 9/3, Hanenkamp 2, Wessels, Libchen 1, Cordes 7/4, Howe 4/1, Hildener 1, Siegenthaler 1, Schneider 1, Weyhausen 3.

Die Delmenhorsterinnen fingen sich am Samstag zwar schon nach 17 Sekunden das 0:1 ein, das störte sie allerdings überhaupt nicht. Es sollte für lange Zeit der einzige Rückstand bleiben. Bei der HSG lief alles nach Wunsch. Sie bot eine sichere Deckung auf, und im Angriff wurden die Chancen konsequent genutzt, sodass zur Pause eine 18:9-Führung zu Buche stand. Nach dem Seitenwechsel ging es bis zur 44. Minute (26:18) aus Sicht der Delmenhorsterinnen munter weiter. Doch dann gab es einen nicht nur für Trainer Ingo Renken unerklärlichen Einbruch. Viele technische Fehler führten zu Ballverlusten. Der Vorsprung schrumpfte Tor um Tor. Im Angriff der HSG klappte gar nichts mehr. In der 58. Minute erzielten die Gastgeberinnen das 29:29. Die Bremerhavenerinnen waren in den letzten 60 Sekunden noch zweimal erfolgreich. Sie feierten einen Sieg, den sie sich nach dieser Aufholjagd redlich verdient hatten. Die Gäste waren dagegen fassungslos. Mit 13:11 Punkten belegen sie Rang fünf.