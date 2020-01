Delmenhorst/Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II haben bei der TS Woltmershausen ihren dritten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg musste gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen eine Heimniederlage hinnehmen.

Sieg und Niederlage für die Landesliga-Handballer der HSG Delmenhorst II und der HSG Grüppenbühren/Bookhoolzberg: Die Delmenhorster waren bei der TS Woltmershausen erfolgreich, die Landkreis-Mannschaft verlor ihr Heimspiel gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen.

Statistik Handball-Landesliga Männer HSG Grüppenbühren/Bookholzberg - HSG Bützfleth/Drochtersen 22:24 HSG Grüppenbühren/Bookholzberg: Döhle, Kinner, Klostermann; Auffarth 1, Döhle, Hennemann 3, C. Jüchter 4, T. Jüchter 3/2, Krix 7/4, Lachs, Lau 1, Ordemann 1, Schultz 2, Sprenger. Schiedsrichter: Mügge, Tjardes (Komet Arsten). Zeitstrafen: Grüppenbühren 0 - Bützfleth 6. Siebenmeter: Grüppenbühren 9/6 - Bützfleth 2/2. Zuschauer: 110. Spielfilm: 1:3 (6.), 4:4 (10.), 5:9 (19.), 8:10 (23.), 11:11 - 13:11 (33.), 13:16 (45.), 17:17 (49.), 19:18 (54.), 20:20 (56.), 22:24. TS Woltmershausen - HSG Delmenhorst II 26:27 HSG Delmenhorst II: Krause, Hoppe; Eilers 2, Meissner 1, Soheil Ramin 1, Hörner 3, Schmitz 1, Heinzel, Schenk 1, Cuda, Barkemeyer 3, Gaertner 7, Schäfer 8/4, Windels. Siebenmeter: TSW 4/4 - HSG 4/4. Zeitstrafen: TSW 4 - HSG 4. Schiedsrichter: Kothe, Lakemann (TSV Intschede). Spielfilm: 3:4 (7.), 6:9 (15.), 9:11 (20.), 13:13 (24.), 14:13 - 16:16 (35.), 19:17 (41.), 20:20 (44.), 23:23 (50.), 26:26 (57.), 26:27.

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg - HSG Bützfleth/Drochtersen 22:24 (11:11). Nach einer ganz schwachen Leistung kassierte die HSG nach zuvor fünf Heimsiegen in Folge eine unerwartete Niederlage gegen die nur mit kleinem Kader angetretene HSG Bützfleth/Drochtersen. Sie war zudem ein bitterer Rückschlag im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg, denn mit nun 23:7 Zählern ist der Rückstand nach Minuspunkten auf Spitzenreiter TV Oythen (24:2) und den Tabellendritten TV Schiffdorf (22:4) größer geworden.

Ausschlaggebend war, dass die Bookholzberger in der letzten Minute in Überzahl den Faden verloren. Gästespieler Clemens Hagemann erhielt 62 Sekunden vor Schluss nach einem Foul eine Zeitstrafe. Den fälligen Strafwurf nutzte Bennet Krix zum 22:22. Doch im Gegenzug war die Abwehr der Hausherren nicht im Bilde: Jonas Bardenhagen brachte die Gäste erneut in Führung. In einer Auszeit 30 Sekunden vor dem Abpfiff gab Bookholzbergs Trainer Stefan Buß eine klare Order, wie der letzte Angriff laufen sollte, um wenigstens einen Punkt zu retten. Doch diese wurde nicht befolgt, die Buß-Sieben schloss zu früh ab. Krix scheiterte von der linken Außenbahn am überragenden Bützflether Torwart Benjamin Kenter. Den folgenden Konter netzte Maximilian Pahl ein.

Grüppenbühren/Bookholzberg war von Beginn an nicht in seinen Rhythmus gekommen. In der Offensive fand das Team nicht zu seinem Tempospiel, schloss Angriffe häufig überhastet und unvorbereitet ab. Zudem kaufte Kenter den Angreifern der Gastgeber mit vielen Paraden, darunter drei gehaltene Siebenmeter, den Schneid ab. In der 22. Minute lagen die Gastgeber mit 6:10 zurück. In den letzten Minuten vor der Pause zeigte Grüppenbühren/Bookholzberg in der Abwehr den richtigen Biss, erkämpfte sich so einige Bälle und nutzte auch die Torchancen konsequenter. Zur Pause stand es 11:11. Nach dem Wiederanpfiff gingen die Gastgeber durch einen Heber von der linken Außenbahn von Nico Hennemann und einem verwandelten Strafwurf von Torsten Jüchter sogar mit 13:11 in Führung (33.), doch in der Folge traten die Fehler wieder auf, die von den Gästen erneut genutzt wurden. Die Buß-Sieben warf zwölf Minuten lang kein Tor. Bützfleth setzte sich bis auf 16:13 ab (45.). Buß reagierte und stellte seine Abwehr zehn Minuten vor dem Ende auf eine offensive 4:2-Formation um. Er ließ die Haupttorschützen der Gäste, Hagemann (7) und Leif Schmidt (5), in kurze Deckung nehmen. Sein Team schien doch noch die Kurve zu kriegen. Jan-Niklas Ordemann traf zum 19:18 (54.). Doch der Gast hielt dagegen und hatte das bessere Ende für sich. Das wurmte Buß gewaltig. "Wir haben Chancen gehabt, um zwei Spiele zu gewinnen, doch haben wir den gegnerischen Torwart richtig gut warmgeschossen", sagte er:

"Es waren wieder alte Muster zu sehen, denn jeder versuchte sein eigenes Ding zu machen. In den Schlussminuten habe ich die Mannschaft dann nicht mehr erreichen können. daher gingen zwei Punkte an den cleveren Gegner."

TS Woltmershausen - HSG Delmenhorst II 26:27 (14:13). Als die Schiedsrichter die Partie abpfiffen, hatte HSG-Trainer Adrian Hoppe zum dritten Mal in Folge auswärts Grund zum Jubeln. Allerdings sprach er wenig später von "einem glücklichen Sieg".

Die Delmenhorster begannen gut, sie lagen bis zur 20. Minute immer in Führung (11:9). Allerdings zeichnete sich schon ab, dass die Deckung Probleme hatte, die Konzentration hochzuhalten, da die Gastgeber ihre Angriffe sehr lange ausspielten. Als sich dann im Delmenhorster Angriffsspiel der eine oder andere Fehler einschlich, nutzten die Bremer die Chancen zum Ausgleich (13:13, 24.). Sie legten kurz darauf durch Rico Rosemeyer noch den 14:13-Führungstreffer vor (27.). Das war der Halbzeitstand. Nach Wiederbeginn zunächst das selbe Bild: Die Delmenhorster leisteten sich Fehler und Fehlwürfe im Angriff und hatten in der Deckung Schwierigkeiten, den treffsicheren TS-Linksaußen Nils Bindemann (8) in den Griff zu bekommen. So lag die Hoppe-Sieben nach 42 Minuten mit 17:20 zurück. Doch die Mannschaft rappelte sich wieder auf, kam in der 44. Minute durch den starken Thorsten Gaertner zum 20:20 (4.). Anschließend ging es munter hin und her. In der 57. Minute stand es 26:26, ehe Thorsten Gaertner mit seinem siebten Treffer das 27:26 markierte. Anschließend ließen die Rot-Weißen keinen TS-Treffer mehr zu.