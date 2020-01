Delmenhorst. Der Tischtennis-Kreispokal geht auf die Zielgerade, der TTSC 09 Delmenhorst schrammte als krasser Außenseiter um einen Satz an der großen Überraschung vorbei.

Im Tischtennis-Kreispokal stehen bei den Erwachsenen alle Teilnehmer für den Bezirkspokalwettbewerb 2020 fest. Die Auslosung hierfür wird laut Spielleiter Hergen Brengelmann in diesen Tagen veröffentlicht. Die letzten Finals stehen allerdings noch aus – zuletzt gab es ein Duell, das große Spannung brachte. Bei den Herren B traf der TTSC 09 Delmenhorst, der in der Bezirksliga bisher eine ganz schwache Saison spielt, auf Bezirksoberligist TV Hude III – und der Underdog hätte den haushohen Favoriten beinahe zu Fall gebracht. Die Entscheidung zum 4:3 für Hude fiel erst im letzten Einzel, das der Huder Mathis Zurhake nach 1:2-Satzrückstand noch mit 3:2 gegen Simon Book gewann. Neben dem zweifachen Einzelsieger Zurhake punkteten für den Turnverein noch Julian Ewert und Andreas Lehm-kuhl. Für die unterlegenen Gastgeber waren Chrirasak Nakpanich (2), Simon Book und das Doppel Nakpanich/Book erfolgreich.

Delmenhorster TV gewinnt Damen-C-Klasse

In den Klassen Herren C (Endspiel Großenkneten I gegen Hude IV), Herren D (Hasbergen II gegen Hatten-Sandkrug IV) und Herren E (Delmenhorster TV II gegen Großenkneten II) warten die Pokale noch auf ihre neuen Besitzer. Entschieden ist dagegen die F-Klasse, in der der DTV III mit Eugen Korff, Werner Clasen, Wolfgang Jung und Nikolaus Eckhoff das Finale beim TSV Ganderkesee VI mit 4:1 gewann.

Bei den Damen triumphierte in der B-Klasse der Bezirksligist TTV Klein-Henstedt im Endspiel beim Staffelgefährten TV Deichhorst. Beim 4:2-Erfolg standen Dörte Lange-Meyer, Petra Heitmann und Silke Meyerholz an der Platte. Das unterlegende TVD-Trio bildeten Hannelore Oetken, Dagmar Hische und Ingrid Lüdtke. Die C-Klasse (für Bezirksklassen-Mannschaften) hat der Delmenhorster TV für sich entschieden. Kerstin Schimmel, Irmgard Festerling und Astrid Regele behielten gegen die Zweitvertretung des TTV Klein Henstedt (Sylke Neuhaus/Jutta Döpcke/Anjala Bultmeyer) mit 4:1 die Oberhand.