Neerstedt. Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt verlieren zwar gegen Werder Bremen II, behalten aber den Großteil ihres Kaders für die kommende Saison an Bord.

Die Handballerinnen des TV Neerstedt haben in der Oberliga zwar immer noch keine Pluspunkte auf dem Konto, aber das Fundament für die sportliche Zukunft gelegt. Kurz vor dem befürchteten 22:33 (12:15) gegen den klar favorisierten SV Werder Bremen II wurde bekannt, dass zwölf von 16 Spielerinnen aus dem Kader der neuen Trainerin Cordula Schröder-Brockshus bereits ihre Zusage für die neue Saison gegeben haben. Angedacht ist auch eine Verjüngung, denn mit Leonie Voigt und Anna Rippe werden auch zwei A-Jugendliche in die Mannschaft integriert. Gegen Werder saß aber mit Maik Haverkamp und Michael Kolpack noch das aktuelle Trainergespann auf der Bank und sah immerhin gute Ansätze. Bis zum 12:15 zur Pause bereitete das Schlusslicht dem Tabellendritten Probleme, kurz danach warf Stefanie Hanuschek das 13:15, doch im Anschluss setzte es neun Gegentore in Folge. „Zu Beginn der zweiten Hälfte ließ die Konzentration nach“, monierte Haverkamp, der sich aber über das Debüt von Anna Rippe freute.