Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV sind nach dem Arbeitssieg gegen die SG Cleverns-Sandel praktisch gesichert.

Es gibt viele Gründe, auf Ali Akkurt anzustoßen; der Basketballer ist – mit kurzer Unterbrechung – seit 16 Jahren Aufbauspieler und gefürchteter Dreierschütze des Delmenhorster TV. Für den Anlass am Sonntag konnte er aber nicht wirklich viel, Akkurt war 39 Jahre alt geworden, was seine Teamkollegen nach dem erwarteten 95:74 (55:40) gegen Außenseiter SG Cleverns-Sandel mit Kaltgetränken feierten. Spielertrainer Stacy Sillektis versicherte auch scherzhaft, dass es Akkurts erster 39. Geburtstag sei – „also nicht so wie bei mir“.

Beiden sieht man ihr Alter auf dem Feld wahrlich nicht an, Akkurt und Sillektis, der in seiner 24. Saison für die Devils steckt, sind immer noch zwei der gefürchtetsten Spieler der Oberliga – Akkurt steht mit 16 Punkten im Schnitt unter den Top Ten der besten Werfer. Am Sonntag gelangen ihm 18 Zähler, es hätten einige mehr sein. Der Scharfschütze trifft aus der Distanz wie kaum ein anderer, war bei Korblegern aber etwas schlampig.

Keine Aufstiegsambitionen

Für die Punkteverteilung erwies sich das als sekundär, nach dem 24:25-Rückstand nach dem ersten Viertel schüttelten sich die Delmenhorster und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Durch einen 18:3-Lauf zu Beginn des zweiten Abschnitts war Cleverns-Sandel fast schon angehängt. Nach dem 81:54-Zwischenstand nach 30 Minuten verloren die Delmenhorster das letzte Viertel, was Sillektis aber mit Fassung trug. „Es ist immer schwer, wenn man ein Spiel gewinnen muss. Es war zäh“, fand der Coach.

Mit einer Bilanz von sechs Siegen und vier Niederlagen steht praktisch fest, dass der DTV nicht absteigen wird – das Hauptziel der Mannschaft ist also erreicht. „Da sind wir dieses Mal früh dran. Jetzt kommen ein paar schöne Bonusspiele“, sagte Sillektis. Sechs Partien haben die Delmenhorster noch auszutragen, Aufstiegsambitionen haben sie trotz vorhandener Chancen mal wieder nicht. Dafür wollen sie mindestens noch zweimal gewinnen, um die erste negative Oberliga-Bilanz seit acht Jahren zu verhindern.