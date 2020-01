Delmenhorst. Die Organisatoren der Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaft 2020 im Hardball-Café freuten sich, dass alle Startplätze vergeben waren und dass das Turnier hochklassigen Billardsport bot. Das hatte auch ein Gespräch mit dem Landesverband möglich gemacht.

Es ist in fast keiner Sportart leicht, das Ende eines Turniers ganz genau vorherzusagen. Das gilt umso mehr, wenn die Partien keine vorgeschriebene Zeit haben – so wie beim Billard. Dort gilt es, als Erster eine bestimmte Zahl von Sätzen zu gewinnen. Sascha Gellner, Sven Blank und Stephan von Salzen, Spitze des Organisationsteams der Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaft, waren mit ihrer Prognose dann schon ziemlich gut, auch wenn sie eine Stunde daneben lagen. Um 1 Uhr nachts würden sie den Siegerpokal und die Prämie übergeben können, hatten sie gedacht. Es wurde dann allerdings 2 Uhr, bis der ehemalige Bremer Erstligaspieler Duy Hai Dinh im Hardball Café ausgezeichnet wurde. Er hatte sich im Finale mit 5:1 gegen Faizulla Alizay vom Bremer BC durchgesetzt, der wie im Vorjahr Zweiter wurde.

Zweistündiges Halbfinale

Der neue 8-Ball-Stadtmeister war übrigens gemeinsam mit dem Oldenburger Carsten Becker der Verursacher der Verzögerung. Ihr von Taktik geprägtes Halbfinale "mit unzähligen Save-Duellen" (Gellner), in denen es sich die beiden sehr, sehr oft unmöglich machten, Bälle zu lochen, dauerte fast zwei Stunden: Dinh gewann mit 5:3. Alizay hatte seine Partie der letzten Vier gegen Christian Benroth vom ESV Nordenham ebenfalls mit 5:3 gewonnen, diese war aber deutlich schneller zu Ende. Alizay verlor im Finale gegen Dinh dann in nur 30 Minuten mit 1:5. "Da hat die lange Wartezeit auf den Finalgegner, dann leider die Konzentration runtergerissen", erklärte Organisator Gellner.

Schnelle Einigung mit dem Verband

Er und seine Mitstreiter hatten schon vor dem Turnier großen Grund zur Freude. Es gab, etwa eine Woche vor dem Turnier, noch viele freie Startplätze in dem eigentlich für 64 Aktive geplanten Feld, auch weil zeitgleich an verschiedenen Orten Bezirksmeisterschaften angesetzt waren, die vom Billard Landesverband Niedersachsen, so vermuteten die Delmenhorster, höher bewertet werden. Am Donnerstag, berichtete Gellner, hätte sich BLNV-Präsident Ingo Klaus per E-Mail "bei uns gemeldet und um ein Gespräch gebeten". Dies habe es im Hardball-Café gegeben. "Wenn Menschen vernünftig miteinander sprechen, zeigen sich dann doch oft Lücken in den aufgeschnappten Infos", erzählte Gellner. Und so wurde eine Lösung gefunden: "Ab sofort erhalten alle unsere Groß-Turniere, die die BLNV-Spieler ansprechend finden dürften, eine offizielle Genehmigungsnummer", erklärte der Delmenhorster. Das mache ein "ungestraftes Teilnehmen" möglich. Dies galt schon für die Stadtmeisterschaft, die dann auch mit 64 Sportlern begann.

Frank Poerschke bester Delmenhorster

"Und das Feld war sehr stark besetzt", berichtete Gellner. Das führte schon zu spannenden Vorrundenspielen, nach denen der eine oder andere Favorit ausgeschieden war. So wie der Nordenhamer Meric Reshad, der für den BC Queue Hamburg in der Bundesliga antritt. Er gewann sechs seiner sieben Partien, hatte jedoch den direkten Vergleich gegen den Delmenhorster Frank Poerschke verloren. Poerschke, der sein Achtelfinale gegen Dennis Bolten (Oldenburg) verlor, war als Neunter schließlich bester Spieler aus der Stadt. Ein Sonderlob für seinen großen Kampfgeist sprach Gellner dem 14-jährigen Keno Stemmler aus, der allerdings keine Partie gewann. Dies sei der jüngste Teilnehmer gewesen, "an den ich mich zumindest seit vielen Jahren erinnern kann", merkte der Mitorganisator noch an. Beste Frau im Feld war die ehemalige deutsche Meisterin Birgit Heidorn von der BSG Hannover, die ihre erste Delmenhorster 8-Ball-Stadtmeisterschaft auf Rang 21 beendete.