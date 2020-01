Neerstedt. Die Handballer des TV Neerstedt müssen sich beim Wilhelmshavener HV II mit einem ganz erfahrenen Gegner auseinander setzen.

Mehr als einen Monat haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt pausiert, am Samstag endet ab 16 Uhr die Winterpause mit dem Gastspiel beim Wilhelmshavener HV II. Die Gastgeber sind zwar nur Sechster, liegen in der engen Spitzengruppe aber nur einen Punkt hinter Aufstiegsplatz zwei. Bei Wilhelmshaven glänzten vor allem die Ex-Profis Jonas Koch, Kreisläufer Thorben Hackstein und Matej Kozul, die die Neerstedter mit einer starken Deckung und ihren Torhütern Kevin Pecht und Lukas Oltmanns früh stoppen wollen. „Wir müssen hellwach sein und mit schnellen Angriffen Druck machen. Wir wissen, was auf uns zukommt, doch hoffe ich, dass die intensive Vorbereitung entsprechende Früchte trägt“, sagt TVN-Trainer Andreas Müller.