Neerstedt. 21 von 24 Spielen sind für die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt 2019 verloren gegangen. Nun wartet gleich wieder ein scheinbar ungleicher Gegner.

Der TV Neerstedt hofft mit dem Jahreswechsel auch auf einen Neuanfang in der Handball-Oberliga der Frauen. Das Schlusslicht hat 2019 21 von 24 Spielen verloren und braucht schon ein kleines Wunder, um noch die Klasse zu halten. Am Samstag ab 19.30 Uhr stehen die Neerstedterinnen wieder vor einem ungleichen Duell, dann kommt der Dritte Werder Bremen II um Polizei-Nationalspielerin Katrin Friedrich und Jugend-Nationalspielerin Nina Engel nach Neerstedt. Das Trainergespann Maik Haverkamp und Michael Kolpack weilt aktuell im Urlaub, dafür sitzt Cordula Schröder-Brockshus auf der Bank – sie wird das Team auch im Sommer übernehmen. Sie wird in jedem Fall einige A-Jugendliche dabei haben, um ausreichend wechseln zu können. qu