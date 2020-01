Bookholzberg. Die Landesliga-Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg wollen gegen die HSG Bützfleth/Drochtersen konditionelle Vorteile ausspielen.

Die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ist voll dabei im Aufstiegsrennen der Handball-Landesliga Bremen. Die Mannschaft um Stefan Buß ist nach Pluspunkten Tabellenführer, hat aber zwei Spiele mehr als der TV Oyten und der TV Schiffdorf. Am Samstag tritt ab 19.15 Uhr die HSG Bützfleth/Drochtersen am Ammerweg an – vermutlich mit schweren Beinen. Am Donnerstagabend verlor der Sechste in Schiffdorf mit 23:32. Grüppenbührens Co-Trainer Werner Dörgeloh kündigt nicht nur deshalb hohes Tempo an: „Zuletzt hat die Mannschaft mit angezogener Handbremse gespielt, was man gerade den Youngstern auch einmal zugestehen muss. Dieses Mal ist die Vorgabe, dass wir von Beginn an druckvoll spielen.“ Das würde auch der HSG Delmenhorst II nicht schaden, die nach zwei Auswärtssiegen in Folge am Samstag ab 18.45 Uhr bei der TS Woltmershausen nachlegen will.