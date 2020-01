Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst reisen zum TuS Rotenburg, der sämtliche Punkte in eigener Halle gesammelt hat – aus gutem Grund.

„Haftmittelverbot“ lautet der Begriff, der über dem Gastspiel der Handballer der HSG Delmenhorst beim TuS Rotenburg schwebt. Die Halle an der Pestalozzi-Schule ist eine der wenigen in der Oberliga, in denen „Backe“ nicht erlaubt ist. Dem Verzicht fällt große Bedeutung zu, denn die Delmenhorster sind es gewohnt, mit Haftmittel zu spielen. „Es wird schwer“, sagt HSG-Cheftrainer Jörg Rademacher vor dem Besuch des Siebten (14:12 Punkte) beim zwei Ränge ungünstiger postierten Gegner. Der Auftritt der HSG beginnt am morgigen Sonntag um 17 Uhr.

„Ich bin kein Freund des Haftmittelverbots“, stellt Rademacher fest. Es habe Auswirkungen auf die Pässe und die Wurfqualität. Kurz gesagt: „Die Attraktivität des Spiels geht verloren.“ Seine Mannschaft habe während der zurückliegenden Trainingswoche logischerweise keine „Backe“ verwendet, dennoch sei der Verzicht immer noch ungewohnt: „Wir spielen schließlich sonst das ganze Jahr über mit Backe.“

Einziges Spiel in Rotenburg ging verloren

Zahlen beweisen eindrucksvoll, wie sehr das Haftmittelverbot dem TuS, der das Hinspiel mit 24:34 verlor, in die Karten spielt. Auf dem Konto der Rotenburger befinden sich 11:15 Punkte. Sämtliche elf Zähler sammelte das Team in eigener Halle. Dabei gab es neben fünf Siegen ein 28:28 gegen den VfL Fredenbeck sowie Niederlagen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (25:27) und den TV Bissendorf-Holte (23:27). Die HSG kann Hoffnung aus der Tatsache schöpfen, dass der Kontrahent die letzten beiden Heimspiele nicht gewonnen hat. Das einzige Duell der beiden Clubs in Rotenburg in den vergangenen zehn Jahren verlor die HSG in der Vorsaison mit 29:35. Das Spiel gegen die Delmenhorster ist für die Rotenburg der Abschluss einer Heimserie mit sechs Spielen vor eigenem Publikum innerhalb von sieben Partien. Allerdings hat der TuS 2020 noch nicht gespielt.

Zuletzt unterlag die HSG – nach einer 17:15-Halbzeitführung und einem 0:6-Lauf nach der Pause – mit 27:37 beim Tabellenzweiten ATSV Habenhausen. „Wir haben das Spiel analysiert und sind speziell auf die zweite Halbzeit eingegangen. Die erste Hälfte war ja gut. Es ging um die Art und Weise der Niederlage. Wir dürfen nicht so deutlich verlieren und müssen uns in dieser Hinsicht weiterentwickeln. Das haben die Spieler eingesehen“, sagt Rademacher, der „alle Mann an Bord“ meldet.