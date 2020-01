Muss mit BW Delmenhorst eine schwere Aufgabe lösen: Lucas Strunk. Foto: Rolf Tobis

Delmenhorst. Der Tennis-Landesligist BW Delmenhorst hofft, dass er in seinem Gastspiel beim Barrier TC eine Außenseiterchance bekommt. Auch in der Bezirksliga wird an diesem Wochenende die Hallenrunde 2019/20 fortgesetzt.