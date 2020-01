Hude. Die einen wollen ihre Spitzenposition festigen, die anderen den Nichtabstieg so gut wie perfekt machen: Die beiden Teams des TV Hude in der Tischtennis-Verbandsliga treten an diesem Wochenende auswärts an.

Die Spieler der Tischtennis-Verbandsligisten TV Hude I und II wollen an diesem Wochenende ihren positiven Lauf fortsetzen. Während Spitzenreiter Hude I bereits am Samstag, 16 Uhr, bei der TSG Dissen gefordert ist, könnte tags darauf das zweite TVH-Team ab 14 Uhr mit einem Erfolg beim Tabellenletzten Hundsmühler TV so gut wie alle Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.

Hude I ist vorsichtig

Das Tabellenbild ist ein wenig verzerrt. Dadurch ergibt sich für den Tabellenführer und Titelkandidaten Hude I (21:1 Punkte) beim Zweiten in Dissen (15:11) formell gesehen ein Gipfeltreffen. Das liegt allerdings daran, dass die eigentlich zweitstärkste Kraft der Liga, der TSV Lunestedt II (14:4), am Samstag mit etwas Verspätung in das Rückrundengeschehen eingreift. Wie dem auch sei: Die Huder wollen im Teutoburger Wald ihren nächsten Sieg einfahren. Der Vorsprung von drei Minuspunkten auf Lunestedt soll unbedingt verteidigt werden. Der TVH gilt eigentlich als klarer Favorit. Doch nach dem 7:9-Reinfall in Dissen im zurückliegenden April, der alle Aufstiegsträume der Saison 2018/19 zerplatzen ließ, sehen Mannschaftsführer Marc Engels und seine Kameraden der Aufgabe demütig entgegen. "Dissen ist eine durchweg routinierte Truppe. Wenn wir nicht aufpassen, dann sind die Punkte schnell weg. Deswegen wollen wir auch diese Partie wieder hochkonzentriert angehen", erklärt Engels. Gewarnt sind die Huder außerdem durch eine kleine Erfolgsserie der Dissener. Nach dem 1:9-Kaltstart zum Jahresauftakt bei Hude II feierten die Osnabrücker drei souveräne Siege.

Hude II ist optimistisch

Die Vereinskollegen vom TV Hude II um Spitzenspieler Finn Oestmann gehen die Herausforderung im Nachbarschaftsduell bei Schlusslicht Hundsmühlen (3:17) verbal offensiver an. Die Nummer eins meint: "Bei 14:8 Punkten stehen wir ganz dicht vor dem Klassenerhalt. Wir sind in dieser Saison richtig heiß und haben einen super Lauf. Es macht riesengroßen Spaß. Hundsmühlen wird kein Selbstläufer, aber ich bin mir sicher, dass wir das Match am Ende für uns entscheiden werden."