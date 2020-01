Hundsmühlen. 398 Spielerinnen und Spieler sind in verschiedenen Klassen im internationalen Turnier 2020 des Hundsmühler TV gestartet. Dennis Stelljes vom VfL Stenum sicherte sich bei den Herren D einen Platz auf dem Siegerpodest.

Die Tischtennisabteilung des Hundsmühler TV war mit dem Verlauf der 36. Auflage ihres internationalen Turniers rundum zufrieden. Vor allem durch einen deutlich gewachsenen Zuspruch im Nachwuchsbereich verzeichnete sie 398 Spielerinnen und Spieler, die in der Halle Am Querkanal an die Tische gingen. Die Marke aus dem Vorahr 2019 (318) wurde klar übertroffen.

Die Siegerliste 36. Tischtennis-Turnier des Hundsmühler TV Einzel Herren SA (offene Klasse): 1. Bogdan Singeorzan (TTS Borsum), 2. Gherasim Diamandi (TTC Mennighüffen), 3. Josef Radu, 3. Nico Schulz (beide Oldenburger TB).

Herren B (TTR bis 1850): 1. Jakob Bar (TuS Wustrow).

Herren C (TTR bis 1650): 1. Michael Becker (TSV Worpswede).

Herren D (TTR bis 1500): 1. Frank Koball (TTC Ladbergen), ... 3. Dennis Stelljes (VfL Stenum).

Herren E (TTR bis 1350): 1. Marcel Stockel (DJK TTR Rheine).

Senioren Ü50: 1. Heinrich Enneking (SW Oldenburg).

Damen (TTR bis 1350): 1. Brigitte Schwarte (TuS Eversten).

Jungen (bis TTR 900): 1. Emil Schepers (Oldenburger TB).

Jungen (bis TTR 1100): 1. Diego Frers (SW Oldenburg).

Jungen (bis TTR 1300): 1. Jannis Köster (1. FC Gievenbeck).

Jungen (bis TTR 1500): 1. Mathis Albers (Hundsmühler TV).

Mädchen (TTR bis 1200): 1. Shoshana Herrmann (Hundsmühler TV). Doppel Herren SA: 1. Thorsten Augustin/Gherasim Diamandi (TTC Mennighüffen).

Herren B: 1. Christoph Kathmann/Cuong Nguyen (TV Stuhr/Hundsmühler TV).

Herren C: 1. Richard Jürgens/Marcel Cordes (BW Bümmerstede).

Herren D: 1. Julian Bekkering/Marcel Peiter (TuS Ekern).

Herren E: 1. Manfred Schreiter/Marcel Stockel (Quakenbrücker SC/DJK TTR Rheine).

Senioren Ü50: 1. Lothar Rieger/Heinrich Enneking (OTB/SW Oldenburg).

Damenklasse: 1. Isabell Heigrodt/Kerstin Grimm (Hundsmühler TV).

Damen/Herren Mixedklasse: 1. Sinja Kampen/Nico Schulz (TuS Sande/Oldenburger TB).

Neu eingeführte Klasse ist am stärksten besetzt

Der Turniersonntag, mit einer überraschend hohen Beteiligung von Jugendlichen in den unteren Klassen, übertraf alle Erwartungen. Die neu eingeführte Klasse Jungen 4 (bis QTTR-Wert 900) war mit 61 Aktiven die am stärksten besetzte Konkurrenz überhaupt. Demzufolge kam es sogar zu kleinen Verzögerungen im Ablauf, die in Zukunft mit neuen Anfangszeiten umgangen werden sollen. "Wir haben viele Spieler aus dem Oldenburger Raum begrüßt. Aber auch aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Bayern und Nordrhein-Westfalen reisten Spieler für das Turnier an", berichtete Veranstalter Arno Kampen. Zum fünften Mal in Folge nahmen auch Sportler aus Freyburg in Sachsen Anhalt teil. Für internationales Flair sorgten ein Spieler aus den Niederlanden und drei aus Rumänien, die Punktspiele für höherklassige deutsche Vereine bestreiten. So gewann Topfavorit Bogdan Singeorzan, der für den Regionalligisten TTS Borsum antritt, die offene Einzelklasse.

Dennis Stelljes vom VfL Stenum wird Dritter

Aus der Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land starteten nur wenige Aktive. Dennis Stelljes vom VfL Stenum war der einzige, der einen Podestplatz ergatterte. Er sicherte sich im Feld der Herren D hinter zwei Akteuren aus dem Westdeutschen Tischtennisverband den Bronzerang. Im Jungen-Einzel zogen sich Lukas Stening vom TSV Großenkneten (bis 1100 TTR-Punkte) und Noah Krüger vom TSV Ganderkesee (bis 1300) mit ihren fünften Rängen achtbar aus der Affäre. Für den Bezirk Lüneburg gewann indes Christoph Kathmann vom TV Stuhr mit seinen Partner Cuong Nguyen von Gastgeber Hundsmühler TV das Herren B-Doppel.