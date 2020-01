Delmenhorst. Die beiden Oberliga-Teams des HC Delmenhorst treten an diesem Sonntag in der Willmshalle an. Die Hockeyspieler des Vereins tragen am Tag zuvor schon ein Auswärtsspiel aus.

Die Herren und des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) bestreiten an diesem Sonntag Oberliga-Heimspiele. Das Männerteam, das zunächst an diesem Samstag beim Braunschweiger MTV zu Gast ist (14 Uhr), empfangen in der Willmshalle an der Friedrich-Ebert-Allee den Braunschweiger THC II. Die Begegnung beginnt um 11 Uhr. Die Frauen erwarten an gleicher Stätte um 13 Uhr die erste Vertretung des Braunschweiger THC.

HCD-Männer peilen drei Punkte an

Die Delmenhorster, mit neun Punkten Tabellenfünfter, müssen beim Braunschweiger MTV, der mit 14 Zählern Rang drei belegt, unter anderem ohne Mannschaftskapitän Robert Hader auskommen. „Wir bieten trotzdem ein starkes Team auf und versuchen, die sehr ärgerliche Niederlage aus dem Hinspiel zu egalisieren“, gibt sich HCD-Cheftrainer Henning Bremer kämpferisch. Die erste Begegnung ging mit 6:7 (4:1) verloren. Seine Spieler hätten gut trainiert und gingen stark motiviert in dieses Spiel. Auf dem Konto des Gastes Braunschweiger THC II, der Position sechs einnimmt, befinden sich sieben Punkte. Bremer: „Uns steht ein breiter Kader zur Verfügung, so dass die beste Mannschaft aufläuft.“ Der Coach rechnet mit einem „kompakten und disziplinierten Gegner“. Ziel sei es, drei Punkte zu holen und sich somit weiter vom Tabellenende abzusetzen. Im Hinspiel unterlag der HCD mit 5:10 (2:2).

HCD hofft auf viele Zuschauer

Die Damen des HCD, die immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen haben, belegen mit einem Zähler hinter dem punktgleichen DTV Hannover den sechsten und letzten Rang. Der Braunschweiger THC ist mit zwölf Punkten Dritter. Der Gast macht sich noch Hoffnungen, Hannover 78 und den Braunschweiger MTV (jeweils 15) von der Spitze zu verdrängen. Den ersten Vergleich beendeten die Braunschweigerinnen mit 9:4 (8:0) zu ihren Gunsten. „Wir hoffen, dass am Sonntag viele Zuschauer, vor allem auch Kinder, den Weg in die Halle finden und beide Teams gegen den BTHC unterstützen. Im Cafe an der Delme sorgen die Eltern der C-Mannschaften für das leibliche Wohl“, teilt HCD-Pressesprecher Thomas Hinz mit.

Verbandsliga-Team beendet die Hallensaison

In der Verbandsliga der Damen absolviert die SG HCD/SC Weyhe ihr letztes Punktspiel. Sie tritt am heutigen Samstag, 14.20 Uhr, in der Halle des Clubs zur Vahr gegen die dritte Vertretung der Gastgeberinnen, die ebenfalls drei Punkte verbucht hat, an.