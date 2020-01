Delmenhorst. Der SV Tur Abdin Delmenhorst richtet an diesem Samstag in der Stadionhalle die Kreismeisterschaft 2020 der Ü40-Fußballer aus. Zehn Mannschaften nehmen daran teil.

Nach den Herren 50, die bereits an diesem Freitag antreten, sind an diesem Samstag die jüngeren Spieler an der Reihe: Um 12 Uhr beginnt in der Halle am Delmenhorster Stadion die Fußball-Kreismeisterschaft der Ü40-Mannschaften. Anstelle der ursprünglich gemeldeten elf Vertretungen nehmen nur noch zehn Teams teil. „In der Gruppe A hat der VfL Stenum kurzfristig abgesagt. Dadurch hat sich der Spielplan etwas geändert“, teilte Thomas Luthardt, Vorsitzender des Spielausschusses des Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst, am Donnerstag mit.

Erstes Halbfinale ist für 16.15 Uhr angesetzt

Somit bilden Harpstedter TB, TSV Ippener, Bookholzberger TB, TSV Ganderkesee und TV Jahn die Gruppe A. Das Eröffnungsspiel bestreiten Harpstedt und Ippener. Im ersten Spiel der B-Gruppe stehen sich die SG Döhlen/Großenkneten und TV Jahn II ab 12.12 Uhr gegenüber. SV Tur Abdin, SV Baris und TV Falkenburg komplettieren dort das Teilnehmerfeld. Die Spielzeit beträgt 1 x 10 Minuten. Die Halbfinalspiele sollen um 16.15 und 16.30 Uhr angepfiffen werden. Die Partie um Platz drei beginnt um 16.45 Uhr und das Finale ist für 17 Uhr terminiert. Es besitzen nur Fußballer eine Spielberechtigung, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, und nicht höher als in der 1. Kreisklasse im Herrenbereich eingesetzt werden. Zwei Spieler, die das 38. Lebensjahr vollendet haben und namentlich für den Punktspielbetrieb gemeldet worden sind, dürfen mitwirken.

Der SV Tur Abdin ist doppelt gefordert, denn erstens gehört er zu den Mitwirkenden und zweitens fungiert er als Ausrichter. „Wir versuchen, ein guter Gastgeber zu sein“, betont Edib Özcan, der an der Spitze des Organisationsstabes steht. Sein Verein verfügt über Erfahrungen, denn er hat vor einigen Jahren die Titelwettkämpfe der Herren ausgerichtet. Özcan: „Wir sind gewappnet. Die Aufgaben sind verteilt.“ Das Organisationsteam besteht aus Aktiven der Herren 40, Spielerfrauen und Jugendlichen.

Gastgeber sehen sich als Außenseiter

Özcan weiß, dass es für seine Mannschaft schwer wird, das Halbfinale zu erreichen. „Wir sind in einer Todesgruppe“, stöhnt er. Im vergangenen Jahr, als sich zunächst zwölf Ü40-Mannschaften an der Vorrunde und sechs Vertreter an der Endrunde beteiligten, siegte Jahn II, am Samstag dritter Gegner des SV Tur Abdin. Hinter den Jahnern landeten die punktgleichen Harpstedter (jeweils zwölf) und der TV Falkenburg, der zehn Zähler sammelte, auf den Positionen zwei und drei.