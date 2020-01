Delmenhorst. 20 Schwimmer des Delmenhorster SV 05 sind bei den Bezirksmeisterschaften 2020 auf den langen Strecken, die in Wilhelmshaven ausgetragen wurden, angetreten. Sie erzielten viele persönliche Bestzeiten und gewannen fünf Goldmedaillen.

Lea Sophie Baechler, Taje Kölling und David Zeiser, Schwimmer des Delmenhorster SV 05, haben bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2020 auf den langen Strecken fünf Titel gewonnen. Sie gehörten zu einem 20-köpfigen Aufgebot des Vereins, das im Vorjahr die Normzeiten für diesen Wettkampf, in dem die 400 Meter Lagen sowie die 800 und 1500 Meter Freistil auf dem Programm standen, unterboten hatte.

Taje Kölling verbessert ihre Bestzeit um 30 Sekunden

Baechler habe einen "souveränen Auftritt" über die 400 Meter Lagen ins Becken "gezaubert", berichtete der DSVer Maximilian Lux. Sie schlug nach 5:17,11 Minuten als Bezirksmeisterin des Jahrgangs 2007 an. Damit hatte sie ihre Bestzeit um elf Sekunden unterboten, erklärte Lux. In 10:03,23 Minuten sicherte sich Baechler über 800 Meter Freistil ihren zweiten Titel. Zeiser beendete sein Lagen-Rennen nach 4:54,01 Minuten. Es wurde mit zwei Goldmedaillen belohnt, denn der Delmenhorster war nicht nur der Schnellste seines Jahrgangs 2002, sondern auch in der offenen Wertung. In 9:00,43 Minuten wurde er zudem Zweiter des nur offen gewerteten 800-Meter-Freistil-Wettkampfs. Taje Kölling war in ihrem Jahrgang 2009 über 800 Meter Freistil in 11:41,04 Minuten siegreich. Sie verbesserte ihren persönlichen Rekord laut Lux um 30 Sekunden. Jonas Sander war auf dieser Strecke ebenfalls so schnell wie noch nie: 12:16,74 Minuten. Das brachte im die Vizemeisterschaft in seinem Jahrgang 2009.

Lob für Hanna Lemmermann

"Einen sehr starken Auftritt" legte Hanna Lemmermann (Jahrgang 2008) über die 400 Meter Lagen hin, lobte Lux. Sie schwamm persönliche Bestzeit von 6:00,06 Minuten, mit der sie Platz drei belegte. Diesen erreichte sie auch über 800 Meter Freistil (11:08,70 Minuten). Celine Rüdebusch (Jahrgang 2000) holte auf dieser Distanz ebenfalls Bronze, in 9:46,56 Minuten. Persönliche Rekorde erschwammen sich auch Leni Burgdorf, Aron Denker, Ilja Dzhumelya, Julian Dzhumelya, Lew Kammerer, Emma Kämpfe, Meret Meyer, Mira Meyer-Herksen, Yael Esther Rohde und Hanna Zäh.