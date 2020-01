Ganderkesee. Der Vizemeister 2019 ist der Ausrichter der Futsal-Kreismeisterschaft 2020 der Frauen: Der TSV Ganderkesee erwartet neun Teams in der neuen Halle am Steinacker.

Claus-Dieter Meier rechnet nicht damit, dass seiner Mannschaft an diesem Samstag ab 10 Uhr, wenn der TSV Ganderkesee in der neuen Halle Am Steinacker die Futsal-Kreismeisterschaft der Frauen ausrichtet, ein Spaziergang bevorsteht. „Die anderen Teilnehmer haben auch gute Fußballerinnen, und wir müssen konzentriert sein“, betont der Cheftrainer des TV Jahn Delmenhorst. Gleichwohl weiß er natürlich, dass seine Regionalliga-Spielerinnen als hoher Favorit ins Rennen gehen. Neben dem Titelverteidiger bilden ein Bezirksligist, ein Kreisligist und sechs Kreisklassenteams das Teilnehmerfeld.

Vereinsduell zum Turnierstart

Meiers Team trifft in der Gruppe A auf den Ahlhorner SV, die SG TV Falkenburg/Kickers Ganderkesee, Jahn III (alle Kreisklasse) und den VfL Stenum, der der Kreisliga angehört. Das Auftaktspiel bestreiten Jahns erste und dritte Vertretung. BSV Benthullen-Harbern, TSV Ganderkesee, VfL Wildeshausen II (alle Kreisklasse) und Bezirksligist Jahn II treffen in der Gruppe B aufeinander. In der ersten Begegnung stehen Wildeshausen II und Ganderkesee einander ab 10.28 Uhr gegenüber. Die Halbfinals beginnen um 14.45 und 15 Uhr, die Partie um Platz drei um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr bilden das Endspiel und die Siegerehrung den krönenden Abschluss. Die Spielzeiten betragen zwölf (Gruppe A) und zehn Minuten (Gruppe B und alle weiteren Treffen).

Mit den Trainern Robin Ramke und Jan-Philipp Güthler an der Spitze richtet der TSV diesen Titelwettkampf aus, der erstmals in Ganderkesee auf dem Programm steht. Ihr Team, das in der Kreisklasse die sechste Position einnimmt, erreichte im vergangenen Jahr das Finale, in dem sich Jahn mit 5:0 behauptete. Rang drei ging an Benthullen/Harbern (2:0 über Wüsting-Altmoorhausen).

TV Jahn I kann nicht in Bestbesetzung antreten

Meier muss bei der Futsal-Kreismeisterschaft ohne Leistungsträgerinnen wie Neele Detken, Nathalie Heeren und Sandra Göbel auskommen. „Sie leiden unter Rückenproblemen und verzichten auf Spiele in der Halle“, erklärt der Coach. Zudem fehlten einige Urlauberinnen. Gleichwohl werde eine schlagkräftige Truppe an den Start gehen. Der TV Jahn, der während der nächsten Woche in die Saisonvorbereitung startet, beteiligt sich am Samstag, 25. Januar an einem Turnier des TuS Schwachhausen.

Mit dem VfL Wildeshausen fehlt in Ganderkesee der – neben TV Jahn II – zweite hiesige Bezirksligist. „Der Termin kam sehr spät“, sagt Trainer Sven Flachsenberger. „Zu diesem Zeitpunkt hatte unser Festausschuss bereits die Kohlfahrt organisiert.“