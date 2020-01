Delmenhorst. Stefan Bruns ist fünfeinhalb Jahre lang für den SV Atlas Delmenhorst aufgelaufen, stieg mit der Mannschaft von der Fußball-Bezirksliga bis in die Oberliga auf. Er verlässt den Verein auf eigenen Wunsch.

