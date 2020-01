Delmenhorst. An diesem Freitag wird die erste von vier Meisterschaften im Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst statt. Der SV Tur Abdin Delmenhorst richtet in der Stadionhalle das Turnier der Ü50-Mannschaften aus.

Fußballfans können sich dieser Tage über Abwechslung nicht beklagen und sehen sich zuweilen mit der Qual der Wahl konfrontiert: Am nächsten und am übernächsten Wochenende stehen gleich vier Fußball- bzw. Futsal-Kreismeisterschaften auf dem Programm. Für den Auftakt sorgen die Ü50-Teams, die an diesem Freitag ab 19 Uhr in der Halle am Stadion ihre Besten ermitteln. An gleicher Stätte finden am Samstag ab 12 Uhr die Titelwettkämpfe der Ü40-Mannschaften statt. Bereits ab 10 Uhr sind die Frauen gefordert, die einander am Samstag in Ganderkesee, neue Halle Am Steinacker, gegenüberstehen. Last but not least rücken die Herren in den Blickpunkt. Ihre Meisterschaften gehen vom 24. bis 26. Januar in der Halle der Waldschule in Sandkrug über die Bühne.

SG Döhlen/Großenkneten startet als Titelverteidiger

Bei den Herren Ü50, bei denen der SV Tur Abdin die Rolle des Ausrichters übernimmt, bilden folgende sechs Mannschaften das Teilnehmerfeld der Fußballmeisterschaft: Bookholzberger TB, FC Hude, SG Döhlen/Großenkneten, TuS Heidkrug, TV Falkenburg und VfL Stenum. Die Konkurrenten spielen im Modus „jeder gegen jeden“ gegeneinander. In der ersten Begegnung messen Hude und Stenum die Kräfte. Die letzte Partie mit Beteiligung des TuS Heidkrug und Bookholzberger TB soll um 21.48 Uhr angepfiffen werden. Als Titelverteidiger geht Döhlen/Großenkneten ins Rennen. Die Spielgemeinschaft setzte sich im vergangenen Jahr, als ebenfalls sechs Vertreter teilnahmen, mit optimalen 15 Punkten vor Heidkrug (zehn) und Hude (sieben) durch.

SV Tur Abdin richtet zwei Turniere aus

Eine Mannschaft kann aus zwölf Spielern bestehen. Fünf Aktive, von denen einer der Torwart sein muss, dürfen sich gleichzeitig auf dem Feld befinden. „Wir hoffen, dass es zu einem schönen Miteinander und vielen Treffen kommt“, sagt Edib Özcan, der beim SV Tur Abdin an der Spitze des Organisationsstabes steht. Diese Aussage gilt auch für Samstag, wenn sein Verein als Ausrichter bei den Fußballmeisterschaft der Ü40-Mannschaften fungiert. Bei diesem Hallen-Highlight gehen elf Mannschaften ins Rennen, die zunächst in zwei Gruppen um Punkte und Tore streiten.