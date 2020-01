Delmenhorst. Die Bezirksliga-Tischtennisspieler der SG Jahn/DTB Delmenhorst sind mit einer Niederlage in die Rückrunde der Saison 2020 gestartet. Sie hatten gegen den STV Barßel keine Chance.

Die Tischtennisspieler der SG Jahn/DTB hatten zum Rückrundenauftakt nicht den Hauch einer Chance. Die stark abstiegsbedrohten Delmenhorster, Neunter der Bezirksliga-Tabelle, verloren ihr Heimspiel gegen den zweitplatzierten STV Barßel mit 1:9.

Jürgen Bruns holt den Ehrenpunkt

Für die SG gab es gegen die Spitzenmannschaft erwartungsgemäß nichts zu holen. Mit 6:16 Punkten bleibt der Relegationsrang acht (TV Dinklage II, 8:12) in Reichweite. Gegen Barßel ergaben sich in den drei Auftaktdoppeln viele enge Sätze ergaben, trotzdem konnten nicht Delmenhorster einen 0:3-Rückstand nicht verhindern. Am dichtesten an einem Erfolg war das Duo Thorsten Sonntag und Jürgen Bruns, das gegen Christian Mesler und Alexander Lücking mit 9:11 im Entscheidungssatz den Kürzeren zog. In den Einzeln gingen die Gäste anschließend kompromisslos zu Werke. So war es nicht verwunderlich, dass erst spät beim Stand von 0:8 der Ehrenpunkt fiel: Die Nummer sechs der SG, Jürgen Bruns, behielt in fünf Sätzen gegen Heinz-Hermann Lütjes die Oberhand.