Landkreis. Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II haben sich gegen ihren Landkreis-Rivalen TSG Hatten-Sandkrug II durchgesetzt. Auch die HSG Hude/Falkenburg und die TS Hoykenkamp gewannen ihre Landesklasse-Partien.

Drei Spiele, drei Siege: Die Handballer der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II, der TS Hoykenkamp und der HSG Hude/Falkenburg haben sich über einen erfolgreichen Landesklasse-Spieltag gefreut.

Aufstellungen Handball-Landesklasse Männer TS Hoykenkamp: Linde, Kleefeldt, Flehmer 6, Müller-Hill 7, Rabe 11/3, Hörner 5, Kasper 6, Ahrens 4, Kirchhof, Göbel, Hemmelskamp. HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II: Alfs, Kurch 1, Krüger 4, Weete 1, Hammler 5/2, Klußmann, Torsten Jüchter 10/2, Wehnert 1, Carsten Jüchter 5, Latz, Tytus 1, Ludwig, Lachs 3, Kranz. HSG Hude/Falkenburg: Herden, Boekholt, Burrell 2, Wiosna 2, Sparke 4, Hinrichs 1, Skormachowitsch 3, Schiewe 1, Fahsing 9/1, Rose 1/1, Quast, Wessels.

TS Hoykenkamp - VfL Oldenburg 39:23 (18:9) . Die Oldenburger, die auf vier Spieler verzichten mussten, begannen die Partie mit zwei Kreisläufern. Diese taktische Maßnahme stellte die Hoykenkamper Deckung zunächst vor Probleme. TSH-Trainer Lutz Matthiesen, der bis dahin auch mit der Angriffsleistung nicht voll zufrieden gewesen war, nutzte eine Auszeit, die der der VfL genommen hatte (17.), um seine Defensive auf die 5:1-Formation umzustellen. Das zahlte sich aus. Vor allem mit Kontertoren machte die TSH aus einem 9:6 den schon vorentscheidenden 18:9-Pausenvorsprung. Nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren keine Probleme, ihren Gegner zu kontrollieren. Am Samstag, 18. Januar (15.30 Uhr), tritt die TSH (18:6) Punkte zum Verfolgerduell beim Elsflether TB II (17:5) an. Spitzenreiter ist die HSG Neuenburg/Bockhorn (18:2).

HSG Grüppenbühren/Bookholzberg II - TSG Hatten/Sandkrug II 31:21 (14:11). Das Team von HSG-Trainer Sebastian Weete begann recht schwungvoll: Es ging nach einer Viertelstunde durch einen Freiwurf von Nils Hammler mit 10:6 in Führung. Dann geriet das Spiel der Gastgeber aber ins Stocken, es haperte vor allem an der Chancenverwertung. Die TSG glich zum 11:11 (27.) aus. Durch drei Treffer in Folge ging die HSG mit einem 14:11-Vorsprung in die Pause. Anschließend trumpfte sie wieder auf und baute den Vorsprung kontinuierlich aus.

BV Garrel - HSG Hude/Falkenburg 19:23 (12:12). Die HSG blieb zum vierten Mal in Folge unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Martin Wessels tat sich beim Schlusslicht allerdings sehr schwer. Die Angreifer wirkten nervös, sie ließen viele Chancen ungenutzt. Der Deckung fehlte es an der nötigen Aggressivität. Nach der Pause war es Luc Fahsing, der Hude/Falkenburg zum Sieg führte. Er glänzte als Torschütze und Spielgestalter, der seine Nebenleute immer wieder gut in Szene setzte. Die HSG warf sich einen 18:13-Vorsprung heraus (40.), den sie über die Zeit brachte.