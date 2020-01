Bremen. Die Leichtathletin Alina Vanessa Eze, die für den Delmenhorster TV startet, ist bei einem Hallensportfest des SV Werder Bremen über 60 Meter persönliche Bestzeit gelaufen. Sie unterbot die Norm für die Landesmeisterschaft.

