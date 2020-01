Delmenhorst. Am Sonntag, 19. Januar, wird in Hannover die E-Football-Landesmeisterschaft ausgetragen. Die Vorrundengegner des VfL Wildeshausen, der SF Wüsting-Altmoorhausen und des VfL Stenum stehen fest.

Die Vorrundengegner der drei E-Football-Mannschaften aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst, die sich für die Niedersachsen-Meisterschaft qualifiziert haben, stehen fest. Der NFV, der seinen „eFooball-Cup“ an diesem Sonntag ab 13 Uhr in der Swiss Life Hall in Hannover ausrichtet, hat diese jetzt bekannt gegeben. Der VfL Wildeshausen, für den Ole Lehmkuhl und Nils Schlüter Mitte Dezember in Falkenburg die Kreismeisterschaft gewonnen haben, trifft auf den TSV Okel, Eintracht Afferde und den VfL Westercelle. Louis Lankrär und Finn Littel, die für die SF Wüsting-Altmoorhausen die Controller bedienen und Vizekreismeister sind, messen sich mit dem FC Wesuwe, dem MTV Hondelage und dem STK Eilvese. Dem Duo des VfL Stenum, René Rohaczynski und Yannik Kühnel, wurden die FSG Pollhagen, der SV Steimbke und der TSV Stelle zugelost.

96 Teams treten an

Für das Turnier haben sich jeweils die ersten Drei der Meisterschaften qualifiziert, die in 32 NFV-Kreisen ausgetragen wurden, teilte der Landesverband mit. Hinzu kommen Fortuna Oberg, der TuS Eschede und der TSV Altenwalde, die bei der ersten Austragung des Wettbewerbs ganz vorn platziert waren. Die damit 96 Teams wurden in 24 Gruppen eingeteilt. Die beiden Erstplatzierten erreichen die K.o.-Runde, die mit dem 32er-Finale beginnt. Alle Dritten sowie die vier besten Vierten spielen um die weiteren 16 Plätze, die es dort gibt. Ab 18.30 Uhr soll das Endspiel in der Halle ausgetragen werden, in der bis zu 2000 Zuschauer Platz finden.