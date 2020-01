Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV haben sich bei Basketball Lesum Vegesack im zweiten Viertel einen 2:22-Lauf eingefangen. Der zerstörte nach gutem Beginn alle Hoffnungen auf einen Auswärtssieg.

Die Basketballer des Delmenhorster TV haben bei ihrem Gastgeber Basketball Lesum Vegesack ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Der Oberligist, der mit zehn Punkten den fünften Rang einnimmt, fand im ersten Spiel nach der Weihnachtspause gut in die Begegnung und lag nach dem ersten Viertel vorn. Im Anschluss daran zerstörte jedoch ein nicht alltäglicher 2:22-Lauf die Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis. Am Ende beklagten die „Devils“ ein klares 63:88 (21:35).

Aufstellung Basketball Lesum Vegesack - Delmenhorster TV 88:63 Delmenhorster TV: Akkurt 14, Frerichs 13, Mennebäck 5, Roßkamp, Scheffler 10, Sillektis 1, Thomas 5, Tozan 9, Veit 2, Ziemann 4.

Delmenhorster nehmen aggressives Spiel nicht an

Wie konnte das passieren? „Das frage ich mich auch“, antwortete Stacy Sillektis, der in der neunten Partie einmal mehr als Spielertrainer fungierte. Die DTVer begannen gut und führten nach dem ersten Viertel mit 18:13. Nach dem 19:13 lief kaum noch etwas zusammen. Den Delmenhorstern gelangen im zweiten Viertel lediglich noch zwei Punkte, während Lesum/Vegesack 22 Zähler erzielte. „Zudem haben wir in dieser Phase kein Foul bekommen“, berichtete Sillektis. Die Schiedsrichter hätten auf beiden Seiten wenig gepfiffen. Der Spielertrainer: „Die Lesumer, die härter gespielt haben, sind besser damit klar gekommen. Wir haben das aggressive Spiel nicht angenommen.“ Die Delmenhorster verbuchten vier ihrer sieben Dreier im ersten Viertel. Nach dem dritten Durchgang lautete der Zwischenstand 38:60. Am Ende stand eine Schlappe mit 25 Punkten Unterschied zu Buche.

"Devils" empfangen die SG Cleverns-Sandel

„Nach dieser Niederlage müssen wir den Fokus umso mehr auf den Sonntag legen“, blickte Sillektis auf die nächste Aufgabe voraus. Am Sonntag, 19. Januar, erwarten die „Devils“ in der Halle Am Stadtbad die SG Cleverns-Sandel, die mit lediglich zwei Zählern den achten und vorletzten Platz belegt. Die Kontrahenten stehen einander ab 15 Uhr gegenüber. „Ein Sieg in diesem Spiel ist Pflicht“, betont der Chef der Basketballer des Delmenhorster TV.