Delmenhorst. Der SV Baris Delmenhorst hat in der Stadionhalle zum 34. Mal sein Friedens- und Freundschaftsturnier ausgetragen. Der FC Hude gewann das Finale nach Entscheidungsschießen.

Der FC Hude hat sich am späten Samstagabend in der Halle am Stadion über einen Hattrick gefreut. Nach Erfolgen in Elsfleth und Brake behauptete sich der Fußball-Bezirksligist auch beim gelungenen 34. Friedens- und Freundschaftsturnier des Ligakonkurrenten SV Baris Delmenhorst. Im Finale bezwang Hude den klassentieferen Titelverteidiger Ahlhorner SV mit 4:3 (0:0) nach Entscheidungsschießen. Platz drei ging an den SV Baris (3:2 gegen den Bremen-Ligisten Blumenthaler SV). Fünfter wurde eine Mix-Mannschaft des Landesligisten VfL Wildeshausen (7:3 über den Kreisligisten TV Jahn).

300 Zuschauer verfolgen Spiele des Friedens- und Freundschaftsturniers

Wer während des fünfstündigen Events, das rund 300 Zuschauer anlockte, die fünf Banner aufmerksam studierte, merkte schnell, worum es den Verantwortlichen ging. Neben drei Werbeanzeigen und einem Willkommensgruß des Veranstalters trug ein Spruchband folgende Aufschrift: „Kinder dieser Erde! Geburtsort – Erde; Rasse – Mensch; Politik – Frieden; Religion – Liebe. Uns verbindet mehr als uns trennt.“ In diesen Zusammenhang passt, dass der größte Pokal an die fairste Mannschaft ging. Die Wildeshauser, die auch die Fairnesstabelle der Landesliga anführen, nahmen ihn in Empfang.

Zur Eröffnung wird getanzt

Der Begrüßung durch Baris-Cheftrainer Önder Caki folgte wieder der traditionelle Volkstanz Halay, bei dem alle Spieler einen Kreis bildeten. Es herrschte Erleichterung, als die Aktiven die Vorführung ohne Verletzungen beendeten. Danach begrüßten Oberbürgermeister Axel Jahnz („Die Atmosphäre ist fantastisch“) und SPD-Landtagsabgeordneter Deniz Kurku („Ich kenne das Turnier seit der Kindheit“), die den ersten Anstoß ausführten, die Anwesenden.

„Gespielt wird traditionell nach unseren alten geliebten Hallenregeln“, hatte der Gastgeber im Vorfeld des vorbildlich organisierten Turniers angekündigt. Nun, besagte Regeln mögen zwar Fußballromantikern gefallen, sie führen aber zuweilen auch zu einer härteren Gangart. Es gab jedoch alles in allem faire Begegnungen, in denen den Regelüberschreitungen oftmals versöhnliche Gesten folgten.

SV Baris gewinnt Spiel um Platz drei

In den 15 Gruppenspielen fielen 56 Treffer (Schnitt 3,7). Keine Team kam ungeschoren davon. Der FC Hude, der auf dem ersten Platz landete, verlor gegen Ahlhorn mit 1:4. Die meisten Tore fielen im letzten Vorrundenspiel, das Wildeshausen nach 3:0 und 3:3 mit 4:3 gegen Jahn gewann. Nach der Pause standen sich diese beiden Teams erneut gegenüber. Im Spiel um Platz fünf kam der VfL zu einem 7:3. Dann errang Baris mit dem 3:2 gegen den Blumenthaler SV Platz drei.

FCH-Torwart Marvin Müller sichert seinem Team den Turniersieg

Das taktisch geprägte Finale, in dem Hude und Ahlhorn überwiegend auf Sicherheit bedacht waren, blieb torlos. Das Entscheidungsschießen gewann Hude mit 4:3, wobei Schlussmann Marvin Müller zwei Duelle gewann. Ralf Buß, Co-Trainer des FCH, sagte:

„Das erste Spiel hat Ahlhorn verdient gewonnen. Wir haben uns im Finale mehr hinten reingestellt und auf schnelle Konter gesetzt. Die Spieler haben die Vorgaben gut umgesetzt."

Trainer, Schiedsrichter und Turnierleitung wählten Müller zum besten Torhüter des Turniers. Als erfolgreichster Torschütze wurde der Wildeshauser Elias Schröder ausgezeichnet (sechs Treffer). Den Titel „bester Spieler“ verdiente sich Hudes Cüneyt Yildiz. Alle Teilnehmer erhielten einen Pokal.





35. Auflage noch nicht gesichert

Der SV Baris, der eine gut bestückte Tombola präsentierte und in einem Zelt und im Foyer Speisen und Getränke anbot, zeichnete erneut für ein mit Lob bedachtes Turnier verantwortlich. „Das habt ihr gut organisiert“, sagte Buß zu Baris Caki. Der SVB-Teammanager, einer der Köpfe des Organisationsstabes, zog dann auch ein positives Fazit. Ob das 35. Turnier stattfinde, wisse man allerdings noch nicht. „Wenn es scheitert, dann liegt es daran, dass wir nicht genügend Zusagen von Mannschaften erhalten“, so Baris Caki. Auf jeden Fall wolle man das gute Niveau beibehalten. Der Funktionär: „Am liebsten würden wir zwei Gruppen mit je vier Mannschaften präsentieren. Aber das geht nicht.“