Sandkrug. Der "Fahrplan" der Futsal-Kreismeisterschaft Oldenburg-Land/Delmenhorst 2020 steht fest. Das Turnier wird vom 24. bis 26. Januar in Sandkrug ausgetragen.

Wer wird der Nachfolger des Ahlhorner SV? Oder verteidigt der vielleicht den Titel des Futsal-Meisters im Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst? Diese Fragen werden am Sonntag, 26. Januar, so gegen 17 Uhr beantwortet sein. Dann ist das Finale des Turniers beendet, das die TSG Hatten-Sandkrug von Freitag, 24. Januar, an in den Hallen an der Schultredde ausrichtet.

SG Bookhorn sorgt für Premiere

Die ersten Partien des Kreis-Turniers wurden allerdings bereits ausgetragen. In Ganderkesee richtete die SG Bookhorn am ersten Dezember-Wochenende das Qualifikationsturnier aus, in dem 17 Kreisklassenclubs um sechs freie Plätze in der Endrunde in Sandkrug kämpften. Einen davon sicherte sich das SG-Team, sodass zum ersten Mal der Ausrichter der allerersten Runde auch unter den 30 Mannschaften vertreten ist, die ins Rennen um den Titel gehen. Diese werden zunächst in fünf Vorrundengruppen antreten. Deren Einteilung hat Thomas Luthardt, Spielausschussvorsitzender des Kreises, bekannt gegeben. Die Bookhorner gehören zur Gruppen B, die die Endrunde am 24. Januar ab 19 Uhr eröffnet. Sie treffen auf den VfL Wildeshausen, den FC Hude, den TSV Ganderkesee, die SF Wüsting-Altmoorhausen und den FC Huntlosen. Die beiden Erstplatzierten erreichen die Zwischenrunde, mit der der Turniersonntag beginnt.

Endspiel des Vorjahrs steigt schon in der Vorrunde

Am Samstag, 25. Januar, ab 10 Uhr, rollt in zwei Hallen der Ball. In der Gruppe A geht es zwischen RW Hürriyet Delmenhorst, dem SV Atlas Delmenhorst, dem Delmenhorster TB, dem TuS Heidkrug, dem TV Munderloh und dem SV Achternmeer um den Einzug in die nächste Runde. Parallel dazu versucht der Titelverteidiger, diese zu erreichen. Die Ahlhorner treffen auf den Delmenhorster BV, den SV Tur Abdin Delmenhorst, den SV Hicretspor Delmenhorst, die Beckeln Fountains und den Harpstedter TB, der sich 2019 im Finale dem ASV mit 3:4 nach Siebenmeterschießen geschlagen geben musste (Gruppe C).

Ab 14.30 Uhr werden die letzten vier Zwischenrundenplätze vergeben. Das Team des Ausrichters, die TSG Hatten-Sandkrug, spielt in der Gruppe D mit GW Kleinenkneten, dem TSV Großenkneten, dem TuS Hasbergen, dem TV Dötlingen und dem VfL Stenum. Der SV Baris Delmenhorst, der SC Dünsen, der SV Tungeln, der TV Falkenburg, Jahn Delmenhorst und der VfR Wardenburg bilden die Gruppe E.

Zehn Teams in der Zwischenrunde

Am Sonntag, 25. Januar, wird die erste Partie in Sandkrug wieder schon um 10 Uhr angepfiffen. In zwei Zwischenrundengruppen mit je fünf Mannschaften geht es um die Plätze im Halbfinale. In Vor- und Zwischenrunde gilt laut Turnier-Ausschreibung die Regelung, dass bei Punktgleichheit und gleicher Tordifferenz die mehr geschossenen Tore über die Platzierung entscheiden. Ist auch die Trefferanzahl gleich, gilt der direkte Vergleich als maßgeblich. Sollte der remis ausgegangen sein, wird ein Entscheidungsschießen ausgetragen.

Die Partien der letzten Vier sollen dann am Sonntag um 15.30 Uhr beginnen. Ab 16.10 Uhr wird Rang drei vergeben, ehe es ab 16.30 Uhr um den Titel, die größte Trophäe und die höchste Prämie geht.