Hude. Die Tischtennisspieler des TV Hude I sind an diesem Sonntag bei einem starken Team zu Gast. Der Verbandsliga-Spitzenreiter ist beim ATSV Habenhausen gefordert, der Rang vier belegt.

Die Tischtennisspieler des TV Hude I müssen an diesem Sonntag eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe lösen. Der Verbandsliga-Spitzenreiter tritt ab 14 Uhr beim Aufsteiger ATSV Habenhausen an, der in der Hinrunde der Saison 2019/20 mit vielen starken Leistungen, die ihm Platz vier einbrachten, überzeugt hat.

TVH peilt Auswärtssieg an

Der 9:3-Sieg am Vorwochenende im Vereinsduell gegen die eigene Zweite war für die Huder nicht mehr als ein lockeres Einspielen für die verbleibenden acht Partien der Rückserie. Aber ein gutes Mittel, um sich für die komplexen Aufgaben im Zweikampf um die Meisterschaft mit dem TSV Lunestedt II in den Wettkampfmodus zu bringen. Diesen müssen Mannschaftsführer Marc Engels und seine Teamkollegen am Sonntag im Bremer Süden möglichst schnell erreichen. Die an allen Positionen stark besetzte Riege aus Habenhausen gilt als brandgefährlich. "Wir wollen wie in der Hinrunde möglichst lange ohne Punktverlust bleiben und deshalb in Habenhausen gewinnen. Aber Vorsicht ist geboten: Der ATSV ist besonders heimstark, was auch unsere Reserve bei ihrer 2:9-Klatsche leidvoll erfahren musste", erklärt Engels.

TV Hude I möchte Druck auf Verfolger erhöhen

Hude I hatte das Hinspiel im September dagegen mit 9:3 gewonnen. Doch vom Spielverlauf her war die Partie deutlich enger, als es das Ergebnis widerspiegelt. Gegen die starken Doppel des ATSV und auch in jedem Einzelpaarkreuz gilt es wieder, eine Menge harter Nüsse zu knacken. Mit einem Erfolg könnten die Huder ihr Punktekonto auf 21:1 ausbauen und damit den Druck auf Lunestedt (14:4) weiter erhöhen. Denn nur der Meister steigt am Saisonende direkt in die Oberliga auf.