Hude. Die HSG Hude/Falkenburg wird wohl ersatzgeschwächt bei ihrem Oberliga-Konkurrenten TV Oyten II antreten müssen. Eine Grippewelle hat das Team erwischt.

Nach einer vierwöchigen Winterpause müssen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg an diesem Samstag wieder ran. Für das Team um das Trainergespann Lars Osterloh und Birgit Deeben geht es am letzten Spieltag der Vorrunde zum punktgleichen TV Oyten II. Die Partie beim Tabellenzehnten beginnt um 19 Uhr in der Halle an der Pestalozzistraße.

Spielerinnen aus der Zweiten helfen aus

Für Hude/Falkenburg kommt das Spiel allerdings zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt, denn eine Grippewelle hat das Team erwischt. „Ich kann noch gar nicht sagen, welche Spielerinnen uns zur Verfügung stehen, da sich doch einige mit einem grippalen Infekt herumschlagen“, meint HSG-Coach Osterloh, der aufgrund der befürchteten Ausfälle auf Aktive der zweiten Mannschaft zurückgreifen wird. Nicht zuletzt aufgrund der personellen Sorgen erwartet Osterloh eine spannende Begegnung. „Wir müssen sehen, wie wir unsere Probleme in den Griff bekommen. Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Die bessere Tagesform wird entscheiden, wer am Ende die Halle als Sieger verlassen wird“, so der HSG-Trainer