Delmenhorst. Die Oberliga-Basketballer des Delmenhorster TV starten an diesem Samstag bei Basketball Lesum-Vegesack in den zweiten Teil der Saison 2019/20. Ihr Trainer Stacy Sillektis verrät, dass die "Devils" einen Vier-Punkte-Plan verfolgen.

Die Basketballer des Delmenhorster TV präsentieren sich nach der vierwöchigen Punktspielpause selbstbewusst. Dazu hat der Fünfte der Oberliga West auch allen Grund: Erstens erreichte er in acht Spielen bereits fünf Siege, zweitens stehen alle Spieler zur Verfügung und drittens liegen zwei vermeintlich leichte Aufgaben vor ihm. Chefcoach Stacy Sillektis („Die Stimmung ist gut“) verfolgt einen "Vier-Punkte-Plan". Teil eins wollen die „Devils“ an diesem Samstag beim Tabellensiebten Basketball Lesum-Vegesack in die Tat umsetzten. Die Begegnung beginnt um 19 Uhr.

"Devils" nehmen ihren Gastgeber nicht auf die leichte Schulter

Am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, erwarten die DTVer in der Halle Am Stadtbad die SG Cleverns-Sandel, die mit zwei Zählern Position acht inne hat. Mit zwei Siegen will Sillektis in der Tabelle sicheres Gebiet erreichen. Es gelte aber, Lesum-Vegesack nicht zu unterschätzen: „Wir spielen auswärts. Hinzu kommt, dass der Gegner gute Leistungen gezeigt hat, zum Beispiel gegen Blau-Weiß Merzen.“ Beim verlustpunktfreien Spitzenreiter verlor der heutige DTV-Gegner mit 67:74. Wichtig, so Sillektis, sei eine gute Rebounds-Arbeit, denn: „Der Gegner hat einige lange Leute.“ Eine echte Pause gab es für die Delmenhorster nicht. „Wir haben durchtrainiert, aber im Schongang“, sagt der Trainer.